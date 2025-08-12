¿Cuánta agua recuperó el Cutzamala tras la fuerte lluvia? Este es nivel de la presa

El Sistema Cutzamala recuperó cerca de 8.3 millones de litros cúbicos de agua en este año.

Debido a las fuertes lluvias registradas recientemente en la Zona Metropolitana del Valle de México, el Sistema Cutzamala estaría por arriba del 50% de su capacidad de almacenamiento de agua. Ante ello, Daniel Chimal, diputado de Acción Nacional en San Lázaro, pidió a la ciudadanía hacer un consumo responsable del agua.

A través de un comunicado, el panista señaló que en los últimos meses el Cutzamala ganó cerca de 8.3 millones de litros cúbicos, sin embargo, advirtió que la sequía en el Valle de México seguirá en el país, tras la temporada de lluvias.

“La temporada de lluvias en el país ha logrado que diversas presas de agua estén recuperadas, como es el Cutzamala, el cual registra un aumento en su almacenamiento por arriba del 63%”, acotó.

¿Se acabó la sequía en México por las lluvias?

El legislador, Chimal consideró que a pesar de la situación de la crisis hídrica en el país, las lluvias han representado un alivio para algunas zonas del país, y es que hace un año estados como Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Querétaro y Veracruz vivián la peor sequía en la historia de sus regiones.

“Los tiempos de sequía siguen latentes, aún tenemos colonias y comunidades sin el vital líquido y únicamente por tandeo se ofrece, es necesario adoptar una política hídrica a largo plazo”, dijo.

Por ello, insistió que las lluvias en el país, han aumentado considerablemente en el país, los niveles de las presas de agua a niveles considerables:

“Ahora es total responsabilidad del Gobierno federal y autoridades estatales del Zona Metropolitana del Valle de México, hacer un manejo responsable y eficiente del recurso natural”, acotó.

En tanto, el legislador de Acción Nacional pidió a la Comisión Nacional del Agua ejercer una distribución de las cuencas con transparencia y en apego a los criterios de institucionalidad, y no por selección de estados o municipios donde gobierna Morena.