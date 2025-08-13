Sheinbaum presume reducción histórica de homicidios; estrategia de seguridad da resultados

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum refrendó su compromiso con la juventud, por ello garantizo el acceso a la educación y el empleo digno para este sector de la población.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum presumió que a diez meses de haber asumido el cargo, el delito de homicidio doloso en el país se redujo en 25.3%, por ello aseguró que la estrategia de seguridad que atiende a las causas está dando resultados positivos en territorio nacional.

A propósito del “Día Internacional de las Juventud”, este 12 de agosto, la mandataria refrendó su compromiso con los 31 millones de jóvenes en el país, de que ninguno de ellos se acercará a una banda delictiva para salir adelante.

“Hay estrategia, hay seguimiento de la estrategia y hay seguimiento puntual municipio por municipio en algunos casos. Nosotros tenemos 20 estados prioritarios donde la Guardia Nacional tiene mayor presencia”, comentó.

¿Qué estados tienen reducción en homicidios dolosos?

Durante la conferencia “Mañanera” de este martes en Palacio Nacional, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Marcela Figueroa precisó que son 23 estados del país, los cuales han tenido una reducción significativa para el delito de homicidio:

Guanajuato - 60.7%

Estado de México - 45%

Nuevo León - 72.9%

Baja California - 35.8%

Tabasco - 48.6%

¿Cuál es la estrategia de seguridad de Sheinbaum?

Desde el inició de su administración en octubre del 2024, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum puso en marcha una estrategia de seguridad basada en cuatro ejes:

Atención a las causas

Consolidación de la Guardia Nacional

Fortalecimiento de la inteligencia e investigación

Coordinación con las entidades federativas

Frase:

“Queremos que ningún joven se acerque a ninguna banda delictiva, y para ello tiene que tener acceso a todos los derechos. Tiene que tener acceso a la educación, el trabajo y tienen que tener la posibilidad de una identidad que suponen les da una banda delictiva cuando en realidad es una identidad falsa”, acotó.