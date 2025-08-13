¿Quiénes son los 26 criminales que México extraditó a EE. UU.?

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que este martes, fueron extraditados a Estados Unidos 26 criminales, quienes se encontraban recluidos en los centros penitenciarios de nuestro territorio, dado que fueron requeridos por las autoridades estadounidenses por sus vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con el reporte de la autoridad, el traslado ocurrió a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, por lo que la entrega de los reos ocurrió en apego a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

Por su parte, la autoridad estadounidense se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos, por ello el Gabinete de Seguridad refrendó su coordinación y respeto a la soberanía.

¿Cuáles son los nombres de los extraditados?

Asimismo, el Gabinete de Seguridad anunció que este 13 de agosto, a las 11:00 horas dará una conferencia de prensa en Auditorio de la Secretaría e Seguridad y Protección Ciudadana, donde darán a conocer el nombre de los criminales trasladados.

Por otra parte, en el pasado mes de febrero de este año, el Gobierno de México extraditó a 29 narcotraficantes, entre quienes se encontraba Rafael Caro Quintero, “El narco de narcos”, “El Z40” y “El Z42”.

Información en desarrollo...