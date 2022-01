Fútbol.- Amancio y Pirri recuerdan a Gento como “el gran capitán” y su “hermano mayor” en el Real Madrid

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Excompañeros en el Real Madrid de Paco Gento como Amancio Amaro o José Martínez Sánchez, ‘Pirri’, recordaron la figura del cántabro, fallecido este martes y al que llamaban «el gran capitán» o su «hermano mayor» en un equipo que se coronó campeón de Europa en 1966.

«Gento es una parte del Real Madrid, ha marcado una época y tiene un historial difícil de igualar porque ha sido un jugador impresionante y también una persona cariñosa, que se hacía querer. Siempre que le veía le llamaba mi gran capitán porque le tuve nueve años y toda su familia tiene que estar orgullosísimo de su carrera», confesó Amancio a ‘Real Madrid TV’ tras acudir a la capilla ardiente instalada en el Santiago Bernabéu.

El gallego formó parte del Real Madrid ‘Yé-yé’ que se coronó campeón de Europa y que significó el sexto título para el cántabro. «Fue una sexta Copa de Europa en la que nadie creía en nosotros porque estaba el Inter de Helenio Herrera, Luis Suárez y Peiró que era el favorito. Nosotros éramos un equipo formado por jugadores de la cantera y él era el abanderado de todos», comentó.

«Me dijo una vez que de todas las que había ganado la del 66 es la que más satisfacción le dio. Nos quiso halagar porque siempre ha querido estar muy cerca de los que veníamos de abajo. No tengo palabras para lo que ha significado para nosotros y para el Real Madrid», sentenció.

Por su parte, ‘Pirri’, que también jugó con Gento, cree que el de Guarnizo «ha sido el mejor jugador español de la historia». «Es una pena que mucha gente no lo haya conocido como persona porque era sensacional. Yo le tenía mucho cariño, llegué a jugar siete años con él y para los jovencitos era nuestro hermano mayor y siempre fue imagen del Real Madrid, nosotros le mirábamos para copiarle», indicó.

«Para nosotros fue muy importante porque yo llegué al Real Madrid cuando se fue Di Stéfano. Éramos casi todos jóvenes y españoles y nadie apostaba por nosotros porque nos querían comparar con la época de Di Stéfano, Puskas y Kopa, pero hicimos una Copa de Europa muy buena y nos dimos a conocer los ‘Yé-yé'», recordó.

También pasó por la capilla ardiente Julio Llorente, sobrino de Paco Gento, que pese a vivir «un día triste», quería quedarse con «los recuerdos muy bonitos» que tenían de su tío, que «como persona tenía una luz especial que va a seguir brillando eternamente».

«Siempre ha sido muy sencillo, muy humilde, con todo lo que fue y ganó y supuso para el madridismo no se daba ninguna importancia y para las generaciones que vinimos por detrás y que le conocemos bien nos dejó un legado de valores increíble. Esa sencillez y humildad por la que iba por la vida no era normal, como persona no tenía parangón, era un 10», remarcó el exjugador.