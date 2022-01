Desconecta.- Estos perros con “rastas” han causado furor en Manchester

MADRID, 20 Ene. (EDIZIONES)

Mica Quartey, de 49 años, de Manchester, es la orgullosa propietaria de dos perros Puli llamados Zeb, de nueve años, y Kimba, de ocho, a los que paran habitualmente por la calle debido a su grueso pelaje, que se asemeja a las rastas.

Tras ver por primera vez la raza en un anuncio de la televisión, Mica se quedó impregnada y empezó a investigar sobre estos característicos caninos. El pelaje de los perros, parecido a las rastas, requiere mucho trabajo, asegúro Mica.

«Siempre que voy de paseo con mis perros, muchas personas me piden sacarse una foto con ellos y tocar su pelaje. Desde luego que no me importa, porque entiendo que en muy pocas ocasiones puedes ver perros tan diferentes», aclaró la inglesa.