Fútbol.- AFE ve indicios de “actuación ilegal” del FC Barcelona con Dembélé

Considera que si le apartan como «presión para doblegar su voluntad» sería ilegal

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) vería indicios de «actuación ilegal» del FC Barcelona respecto a su jugador Ousmane Dembélé si el hecho de no convocarle tras no llegar a un acuerdo de renovación se perpetúa en el tiempo, aunque el club blaugrana dejó claro que entienden que el francés no quiere renovar y que está en el mercado de invierno.

El técnico blaugrana, Xavi Hernández, dejó fuera de la convocatoria para el duelo en San Mamés a Ousmane Dembélé por «decisión técnica», y el director de fútbol blaugrana, Mateu Alemany, aseguró que se le busca una salida una vez que entienden que, tras cinco meses de negociación y espera de una respuesta a su oferta de renovación, Dembélé no quiere renovar.

Ante esta situación, AFE considera que jugador y club están obligados a prestar sus servicios y a permitir la prestación de los mismos, respectivamente, pero recalca que la voluntad de un jugador de no renovar su contrato no puede ser visto por el club como un «incumplimiento laboral».

Para el sindicato, no puede existir «ningún tipo de discriminación» ni presión para que el deportista renuncie a sus derechos laborales por mucho que, en este caso Ousmane Dembélé y según desveló el FC Barcelona, haya optado por no renovar o no aceptar las condiciones de renovación del club.

«Entendemos que la renovación de un contrato requiere del acuerdo de voluntades de las dos partes. Dicho acuerdo de voluntades debe ser emitido libremente sin que existan condicionantes externos que limiten o coarten la libertad de contratación del futbolista profesional», defendió AFE.

En este sentido, reconocen que un futbolista profesional no tiene el derecho a ser alineado ni siquiera convocado en todos los partidos, pero sí a ser tratado en las mismas condiciones que sus compañeros y estar en disposición de disputar dichos partidos.

«Si esta circunstancia se pudiera entender como una presión para doblegar su voluntad, y además se producen declaraciones públicas reconociendo este tipo de presiones, estaríamos ante una actuación ilegal por parte de la empresa», defendió el sindicato.

Además, creen que la no alineación de un futbolista –de momento Dembélé no ha sido convocado para jugar este jueves en la Copa del Rey– durante un periodo de tiempo sin que exista lesión, enfermedad o impedimento físico alguno, supone una «devaluación de su imagen y de su caché deportivo» que incidirá negativamente en sus contrataciones futuras.

«Desde AFE deseamos que esta situación se solucione sin que se vulneren los derechos del trabajador y recordamos que AFE está a disposición de cualquier futbolista que pueda ver vulnerados sus derechos laborales como trabajador o trabajadora que es», defendió el sindicato en su comunicado.