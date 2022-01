Fútbol.- La RFEF abrirá una oficina en Oriente Medio para reunir apoyos para organizar el Mundial de 2030

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, señaló este jueves que la candidatura de España y Portugal tiene «muchas posibilidades» para organizar el Mundial de fútbol de 2030, un evento para el que la RFEF abrirá una oficina «estratégica» en Oriente Medio con el objetivo de «conseguir apoyos» de más regiones.

«Hemos tomado la decisión de abrir una oficina en Oriente Medio, estratégicamente, para conseguir el apoyo para ese Mundial de 2030 necesitamos estar en todas las regiones, creo que estamos haciendo un trabajo silencioso que nos permitirá posicionarnos en un buen lugar», anunció Rubiales durante su participación en el ‘Encuentro Deportivo EP’, en colaboración con la Federación Aragonesa de Fútbol (FAF) con motivo de su Centenario.

El dirigente del fútbol español apuntó que, tanto España como Portugal, países que compartirán candidatura, tienen «los mejores ingredientes» para organizar este tipo de evento. «Creemos que el fútbol en España y Portugal es parte de la cultura. Tenemos playas, interior, sol, una gastronomía excelente, somos un país maravilloso. Podemos construir una gran candidatura para ganar», añadió.

«Tenemos muchas posibilidades, no queremos caer en la euforia, pero tenemos que seguir trabajando con tranquilidad. La UEFA quiere unificar el voto europeo en una sola candidatura. Es una carrera que si la queremos correr es porque nos vemos con posibilidades de ganarla, el fútbol nos corre por las venas. Sin lanzar campanas al vuelo y con plena humildad, España y Portugal se lo merecen, lo necesitamos como país», indicó.

Además, Rubiales manifestó su deseo de que Zaragoza sea sede de ese Mundial si finalmente se celebra en España. «Estamos comprometidos con Zaragoza. Esto es un reto de país, un evento tan importante, la repercusión que tiene, el retorno directo e indirecto… Vamos a trabajarlo como lo estamos haciendo, de manera silenciosa, pero muy efectiva hasta el momento. Vamos a estar ahí en la pelea y Zaragoza debe de estar, debe construir un Arena para celebrar todo tipo de eventos», señaló.

«EL FÚTBOL ES PARA DIVERTIRSE, NO PARA VANDALISMOS»

Por otro lado, Rubiales se mostró «contento» con la vuelta de la selección a Barcelona 18 años después, para disputar un encuentro amistoso el 26 de marzo en el RCDE Stadium ante Albania. «Tenemos que ir a todos aquellos lugares donde sea posible, había un deseo del dueño del estadio. Esperamos un lleno y que se vea un espectáculo. No tenemos miedo a polémicas, estamos muy contentos», añadió a cuestiones realizadas por los medios tras el ‘Encuentro Deportivo EP’.

Preguntado sobre los episodios violentos vividos en el Benito Villamarín, donde se arrojó un palo de PVC desde la grada o el recibimiento hostil al Atlético este miércoles en el Reale Arena, Rubiales llamó a la responsabilidad. «Se ha tomado una medida contundente con el Villamarín, esto puede ser elevado a otros órganos, fuera de la RFEF, que tienen la oportunidad de verificar si se quiere mantener una línea de cero tolerancia o no», explicó.

«El fútbol es un lugar donde ir a divertirse, no para hacer estos vandalismo, lo volvemos a condenar de manera enérgica», afirmó sobre este asunto.

Finalmente, Rubiales valoró el calendario que provocará que jugadores de latinoamérica no puedan disputar partidos de Copa del Rey por el parón de selecciones. «Entiendo el malestar en los clubes, este calendario no fue negociado, se elevó al CSD, que tomó la última decisión, nosotros lo intentamos negociar pero no fue posible. Acatamos la decisión y esperemos que podamos sentarnos en próximos años para cerrar estas cuestiones», concluyó.