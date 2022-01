Las redes sociales pueden generar arrepentimiento entre los usuarios

¿Alguna vez te has sentido mal contigo mismo por pasar demasiado tiempo en las redes sociales? Pues no eres el único. Investigadores del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea y de la Universidad de Maryland, dirigidos por Hyunsung Cho, estudiante de doctorado del Instituto de Interacción Humano-Computadora de la Universidad Carnegie Mellon, decidieron recientemente averiguar cómo pasa la gente el tiempo en estas plataformas y cómo les hace sentir.

Cho explicó a Metro que su interés por investigar el tema surgió como un deseo personal de pasar menos tiempo en estas plataformas, ya que descubrió que después de usarlas durante un tiempo considerable tenía una sensación de arrepentimiento.

“Comenzó con el deseo de detectar y bloquear estas funciones, pero creció hasta investigar cómo la gente utiliza las aplicaciones de las redes sociales, qué les hace arrepentirse y cómo se pueden diseñar las aplicaciones para disminuir este sentimiento”, dijo.

Para llevar a cabo la investigación, Cho diseñó una aplicación llamada Finesse que rastrea las funcionalidades específicas que la gente utiliza dentro de una aplicación de redes sociales.

Veintinueve usuarios de Android de entre 19 y 27 años la instalaron y dejaron que recogiera datos y formulara preguntas durante una semana. Resultó que la gente se arrepentía de al menos parte de su uso de las redes sociales en el 60 por ciento de las sesiones y se arrepentía de todo en casi el 40 por ciento de las sesiones. Mientras que las herramientas que ofrecían publicaciones o contenidos recomendados eran las que provocaban más arrepentimientos.

Los científicos también descubrieron que las personas se arrepienten cuando la recompensa de desplazarse por las publicaciones recomendadas en las redes sociales no se corresponde con la recompensa alternativa de concentrarse más en una tarea o en una clase, pasar más tiempo con los amigos o dormir más.

Cho afirmó que el comportamiento de arrepentimiento no es sólo culpa del usuario, porque las aplicaciones están diseñadas para atraer a la gente y mantenerla en movimiento. Y la gente tiene que saltarse funciones adictivas para llegar al contenido que buscaba inicialmente.

“A menudo las personas se culpan a sí mismas por no tener suficiente control, pero los diseñadores de las aplicaciones también comparten parte de la responsabilidad”, concluyó.

“(Los usuarios de las redes sociales) se arrepienten cuando podrían ser más productivos, saludables o sociales a través de actividades alternativas como terminar las tareas, dormir temprano o concentrarse en conversaciones físicas, en lugar de pasar el tiempo desorientado en las redes sociales”. — Hyunsung Cho, estudiante de doctorado del Instituto de Interacción Humano-Computadora de la Universidad Carnegie Mellon.

60%

de las sesiones de redes sociales entre los participantes en el estudio generaron un sentimiento de arrepentimiento.

¿De qué nos arrepentimos al usar las redes sociales?

Cho explicó a Metro qué es lo que provoca el sentimiento de arrepentimiento en tres de las plataformas de redes sociales más populares.

Instagram

Los usuarios se arrepienten de haber consultado la aplicación con demasiada frecuencia, de haberse quedado sin contenido nuevo, de haberse desviado de su intención original de enviar un mensaje a un amigo o de haber buscado algo, y de haber dedicado más tiempo del previsto a las publicaciones y videos recomendados.

Facebook

Los usuarios lamentan especialmente entrar en el feed de videos una vez que hacen clic en una reproducción en su feed de noticias principal.

YouTube

Los usuarios se arrepintieron de haber pasado más tiempo del que querían en un principio por ver “sólo un poco más” de videos, o cuando vieron videos recomendados durante demasiado tiempo.

Entrevista

Hyunsung Cho

estudiante de doctorado del Instituto de Interacción Humano-Computadora de la Universidad Carnegie Mellon

P: ¿Por qué estudiaste el sentimiento de arrepentimiento en las redes sociales?

- Hoy en día, muchas aplicaciones de los teléfonos inteligentes, y especialmente de las redes sociales, tienen más de una función, y la gente utiliza una sola aplicación para múltiples propósitos. Esta forma polifacética de utilizar las redes sociales me hizo preguntarme dónde está la línea que separa el “uso problemático” del “no problemático” de los teléfonos inteligentes. ¿Es siempre malo el uso prolongado de los smartphones? ¿Y el uso sin sentido o no productivo? ¿Cómo se sienten realmente los usuarios ante estos patrones estereotipados de “uso problemático” de los smartphones? Decidí estudiar el arrepentimiento para poder entender qué partes del uso de las aplicaciones de las redes sociales la gente cree que valen la pena y cuáles no, a través de su retrospección sobre sus patrones de uso.

P: ¿Qué desencadena este sentimiento?

- El contenido de las cuentas que la gente sigue/suscribe atrae a los usuarios a entrar en la aplicación. Dado que los usuarios han accedido a consumir este contenido a través del seguimiento/suscripción, vienen equipados con un cierto nivel de expectativas sobre el valor a cambio de su uso de la aplicación.

Sin embargo, este contenido creado por un conjunto limitado de usuarios seguidores no siempre está disponible, especialmente si los usuarios tienen el hábito de consultar la aplicación muy a menudo.

Cuando los usuarios se quedan sin contenido, se dan cuenta de la frecuencia con la que han utilizado la aplicación, y esta constatación desencadena el arrepentimiento.

P: ¿De qué se arrepienten los usuarios de las redes sociales?

- Las redes sociales aportan muchos beneficios a los usuarios. Ayudan a las personas a estar conectadas incluso cuando están físicamente distantes. Hacen más accesibles los consejos e información útiles. Los contenidos de los creadores también aportan alegría y entretenimiento. Los usuarios aprecian mucho estos beneficios siempre que no interfieran con otras actividades alternativas mejores. Los usuarios se lamentan cuando podrían ser más productivos, sanos o sociales a través de actividades alternativas como terminar sus tareas, dormir temprano o concentrarse en conversaciones físicas, en lugar de pasar el tiempo desorientado en las redes sociales.

P: ¿Cómo se puede solucionar el problema?

- Las herramientas que pueden mejorar la conciencia de los usuarios sobre su propio patrón de uso, o las herramientas que pueden capacitarlos con la previsión de su uso futuro ayudarán. Por ejemplo, Screen Time para iOS o Digital Wellbeing para Android proporcionan información sobre el tiempo que uno pasa en cada aplicación, categoría de aplicaciones o el total del teléfono.

Estas herramientas son útiles para mejorar el autoconocimiento al reflexionar sobre el historial de uso digital. Sin embargo, dado que los usuarios suelen estar cegados por falsas expectativas sobre su uso futuro, podrían ser más útiles las herramientas que pudieran predecir el tiempo de uso previsto e informar a los usuarios con esa expectativa.