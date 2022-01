Fútbol.- Bordalás: “Los resultado no deseados no restan potencial al Atlético”

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Valencia, José Bordalás, ha asegurado que «los resultados no deseados» de las últimas semanas «no restan potencial» al Atlético de Madrid, al que se enfrentarán este sábado en el Wanda Metropolitano, y ha avisado de que la «actitud» será la clave para tratar de vencer al conjunto rojiblanco.

«No tengo ninguna duda, vienen cosechando buenos resultados en las últimas temporadas, es el actual campeón de LaLiga, son un grandísimo equipo y puede llamar la atención que sean un poco más irregulares, pero están arriba y van a pelear por estar entre los mejores. El hecho puntual de tener resultados no deseados no le resta potencial de ninguna manera», declaró en rueda de prensa.

También explicó que los rojiblancos han usado «varios dibujos tácticos» este curso. «Es normal. Cuando los entrenadores no obtenemos resultados buscamos soluciones, entiendo que Simeone busca soluciones para su equipo. Tiene una gran plantilla, todos buscamos darle el mejor rendimiento al equipo. Yo espero un rival muy fuerte como local, va a ser un partido difícil y somos conscientes de ello», indicó.

«Queremos ganar y ganar con solvencia, que el equipo sea capaz de hacer un gran partido y superar al rival. Es difícil porque tienen plantillas con un gran potencial, pero todo está en la actitud. La actitud está siendo muy buena y este es el camino, trabajar como estamos haciendo y seguir creciendo como equipo», añadió.

En este sentido, recordó que «todos los puntos son importantes a partir de ahora». «Hemos pasado el ecuador del campeonato. Yo ponía algún ejemplo, como el del Elche o el Getafe, que estaban con dificultades hace pocas jornadas y esto es lo que tiene LaLiga, es súper competitiva y cualquiera te puede ganar. Los puntos son vitales, necesitamos sumar. Mañana tenemos un partido difícil, pero lo afrontamos con optimismo, ilusión y con la necesidad de ir sumando puntos para estar más cerca de los puestos de arriba», señaló.

Sobre Carlos Soler, explicó que está «bien» y podrá estar disponible, mientras que deben esperar a ver cómo se encuentra Daniel Wass, que acaba de superar el coronavirus, para saber si cuentan con él. «Wass tiene contrato con el Valencia. Siempre analizo el estado anímico y físico de los jugadores. Después de estar con la COVID-19, solo pienso en si físicamente estará en condiciones. No pienso en nada más», dijo sobre una posible salida del danés en el mercado de invierno.

El preparador alicantino también reconoció que es «probable» que no puedan contar con el portero Jasper Cillessen, que padece «una pequeña lesión, mínima». «Es probable que mañana no contemos con él, tenemos que ser realistas, salvo que en la sesión de mañana haya una sorpresa agradable y le hayan remitido totalmente las molestias y quede en eso. Es probable que no. Tengo decidido quién va a ser el portero, pero obviamente no lo voy a desvelar», apuntó.

Sobre el estado del uruguayo Maxi Gómez, que esta semana se quedó fuera de la lista ante el Sevilla por decisión técnica, afirmó que su «opinión es la misma». «Todos esperamos muchísimo más de él, sabe lo que tiene que hacer para mejorar y ser un futbolista útil para el equipo y lo veo con talante para ayudar al equipo», aseguró.

Por otra parte, Bordalás bromeó con la incorporación al entrenamiento del primer equipo del juvenil Jesús Santiago ‘Yellu’. «No sabía que le llaman ‘Yellu’. Sabía que le llaman Jesús Santiago. Digo, a ver si me han traído un jugador y no me he enterado… Es un chico del que me hablaban bien de él, lleva varios años aquí, no le conocía personalmente, pero los informes son buenos. Dadas las necesidades y que no vamos a poder contar con Javi Guerra por coronavirus, ha entrenado con nosotros y mañana también. Mañana decidiremos después del entrenamiento», expresó.

Sobre posibles fichajes, Bordalás se muestra expectante. «Cuando llegue un jugador, el club me lo comunicará. No tengo ninguna duda», dijo. «Hemos tenido lesiones, COVID, situaciones ajenas que nos han afectado a poder confeccionar el equipo… Estamos centrados en el partido porque estamos en un momento del campeonato vital, importante. A partir del final del partido de mañana podemos entrar a valorar otras situaciones. Mi opinión no ha cambiado, no soy una persona que cambie de opinión con facilidad», avisó.

Por último, no quiso valorar los rumores que apuntan a una posible incorporación de Óscar Mingueza. «Es un magnífico jugador porque está en el FC Barcelona, no sé lo que ha trascendido. A ver si esto es Guantánamo, que hay grabaciones y altavoces. Si me pregunta por ese jugador, le digo que me parece un magnífico jugador, no puedo decir nada más», finalizó.