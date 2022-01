Sudán.- El experto en DDHH de la ONU para Sudán aplaza su visita al país a petición de las autoridades

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El experto en Derechos Humanos de Naciones Unidas para Sudán, Adama Dieng, ha confirmado el aplazamiento a última hora de su visita al país africano a petición de las autoridades militares sin especificar el motivo.

«Mi visita habría llegado en un momento oportuno, dado el deterioro que he percibido en la situación humanitaria en el país», ha lamentado Dieng, quien tenía previsto hablar con los militares sudaneses sobre el difícil proceso de transición en Sudán y la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones que exigen la reincorporación de la sociedad civil a los planes para consolidar un futuro democrático en Sudán tras el derrocamiento del dictador Omar Hasán al Bashir en 2019.

Naciones Unidas lanzó hace dos semanas una iniciativa de diálogo entre grupos civiles y las autoridades del Consejo Soberano de Transición, liderado por el jefe del Ejército, Abdelfatá al Burhan, quien ha sido acusado de propinar un golpe de Estado que ha desembocado en la dimisión del primer ministro del país, Abdalá Hamdok, y protestas que han costado la vida a más de 60 personas, según organizaciones médicas del país africano.

«Tenía muchas ganas de hablar sin cortapisas tanto con actores estatales como no estatales, entre ellos víctimas de violaciones de Derechos Humanos y me gustaría pedir a las autoridades sudanesas que me comuniquen una nueva fecha lo antes posible», ha indicado Dieng, antiguo asesor especial de la ONU para la prevención del genocidio.

Dieng no ha dado más argumentos sobre el aplazamiento de su viaje, que ha ocurrido según sus palabras a última hora porque «todos los preparativos habían finalizado, incluyendo los visados» tanto para el experto como para su equipo.

El responsable humanitario tiene pendiente de entrega una evaluación por escrito ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en el país en junio de 2022.