UE/Rusia.- La UE lleva a Rusia a la OMC por sus restricciones a las exportaciones de madera

BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea ha informado este viernes de la decisión de elevar a la Organización Mundial del Comercio (OMC) las diferencias con Rusia por las nuevas restricciones a las exportaciones de madera que este país impone desde este enero, tras dos años infructuosos de contactos bilaterales para tratar de resolver las diferencias.

El Ejecutivo comunitario, que actúa en nombre de los Veintisiete en materia comercial, denuncia un drástico aumento de los derechos de exportación desde la horquilla del 13-15% comprometido con la OMC al 80% que impone ahora.

También considera contrario a las reglas del organismo internacional la reducción del número de pasos fronterizos disponibles para las exportaciones rusas de productos derivados de la madera a la Unión Europea, que Moscú ha reducido de 30 a un único paso, situado en Luttya (Finlandia).

Bruselas considera que las restricciones rusas son «muy perjudiciales» para la industria de transformación europea porque depende en gran medida de la madera traída desde Rusia, además de crear una «importante incertidumbre» en el mercado mundial.

Moscú anunció su intención de elevar los aranceles a las exportaciones rusas y otras restricciones ya en 2020 aunque no han entrado en vigor hasta este mes de enero. Mientras, la Unión Europea ha intentando buscar una solución en contactos bilaterales con Rusia per no han dado frutos, según fuentes comunitarias.

Las consultas para la solución de diferencias que ha solicitado la UE constituyen el primer paso en el proceso de solución de diferencias de la OMC. Si no se resuelve el asunto en esa fase, la UE podría solicitar la creación de un panel para que se pronuncie sobre este asunto.