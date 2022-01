Fútbol.- Mendilibar: “Para puntuar ante el Barça tendremos que hacer gol”

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Deportivo Alavés, José Luis Mendilibar, ha asegurado que no cree que vayan «a empatar a cero» este domingo ante el FC Barcelona en Mendizorrotza, por lo que deberán hacer al menos «un gol» para lograr «puntuar», además de recordar que el conjunto culé «sufre a balón parado» y deben «poder aprovecharlo».

«Debemos ser valientes, no podemos pensar solo en ellos y en meter el culo atrás, porque entonces seguro que te van a hacer opciones de gol y estarás mucho más lejos de la portería rival. No creo que vayamos a empatar a cero, lo normal es que ellos hagan gol. Para puntuar, tendremos que hacer gol, y para hacer gol, tendremos que ser valientes, y para ser valientes, tendremos que dar la cara. No podemos escondernos para ver si aprovechamos una, tendremos que tener más de una para ganar», declaró en rueda de prensa.

Para ello, el preparador vizcaíno recalcó que todos deben estar convencidos en la idea de juego que buscan llevar a cabo. «Una cosa es decir qué hay que hacer, y otra cosa es salir al verde. Si sales y empiezas a pensar, ya das pasos hacia atrás. Si vamos convencidos de que la forma de ganar es siendo intensos y apretándoles, intentando no dejarles jugar, podemos sacar beneficio de eso», apuntó.

«Para jugar apretando arriba hace falta valentía, porque miras hacia atrás y ves mucho espacio, y tienes miedo. Hay que pensar al revés, el espacio que queda entre la defensa y la portería contrarias, que hay menos espacio. Es lo que nos falta, que a veces el primer paso que damos es hacia atrás, y eso nos deja vendidos para intentar anticipar», añadió.

Además, lamentó el hecho de que el equipo no haya hecho «demasiadas ocasiones» en los últimos partidos. «Si las haces, habrá un momento en el que las puedas meter; si no las haces, tienes que tener mucha suerte. No hemos aprovechado demasiado la estrategia y el balón parado; cuando estás espeso, te ayuda a abrir, a que el contrario se abra. Ellos son un equipo que sufre a balón parado y a ver si somos capaces de poder aprovecharlo», deseó.

Sobre los azulgranas, afirmó que son «un muy buen equipo, como bloque y como individualidades». «Ves los que juegan y los que están en el banquillo y pueden sacar dos equipos. Los jóvenes están saliendo bien y la gente madura como Piqué o Busquets les están ayudando. Quizás la gente que han fichado no dan ese tono que esperaban, pero tienen un gran equipo», subrayó.

También resta importancia al hecho de contar con gente muy veterana en la línea defensiva. «También tienen a Araujo, Mingueza, Dest… Quizás lo que le falte es esa gente intermedia, el salto que hay de unos a otros, o que esa gente intermedia no haya dado lo que se esperaba», expresó.