Fútbol.- Xavi: “Ansu Fati está muy afectado y el lunes decidiremos”

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha desvelado que Ansu Fati, que se volvió a lesionar de gravedad en el partido de Copa del Rey contra el Athletic Club, está «muy afectado» y que el lunes decidirán si pasa por quirófano o no, y ha explicado que esta situación no cambia la del francés Ousmane Dembélé, al que insta a decidir su futuro.

«Ansu está muy afectado, es una situación difícil. El lunes habrá otra reunión después de la de hoy con la familia. Es una recaída; el doctor Pruna me dijo que estaba para jugar media hora o 35 minutos y la prórroga nos trastocó los planes. Él estaba bie. Haremos una planificación importantísima y muy específica para él, para que no se vuelva a lesionar más. Intentaremos ser positivos», declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el preparador azulgrana aseguró que junto con la familia del delantero, a la que calificó de «extraordinaria», decidirán qué hacer este lunes. «Estamos frustrados y tristes. Lo hemos intentado cuidar mucho y se ha vuelto a lesionar. Es parte del fútbol, estamos teniendo contratiempos difíciles cada semana, y este es muy grave», manifestó.

«No soy médico, pero lo mejor es recuperarlo mentalmente, que tenga un plan específico, darle cariño. Es un momento difícil para él y le necesitamos. Hemos perdido un jugador impresionante, nos afecta todos. Todos estamos tristes, pero él es el principal perjudicado», continuó.

Sin embargo, esta circunstancia no afecta en absoluto al rol de Ousmane Dembélé, al que insta a decidir su futuro. «La situación de Ousmane no ha cambiado, no ha variado, él tiene que decidir. No cambia nada». «Está bien, tranquilo, está entrenando bien. Es uno más del equipo y sabe perfectamente su situación. Yo fui claro, depende de él ahora», expresó.

Respecto a los fichajes, confesó que están «trabajando en ello». «Hemos hablado con el club y con el ‘presi’ muy claro de lo que el equipo necesita para reforzarse. De lo que queremos a lo que podemos, hay un trocito por el límite salarial y las fichas», reconoció.

«SI HAY UN ENTRENADOR QUE PUEDA SALVAR AL ALAVÉS ES MENDILIBAR»

En otro orden de cosas, Xavi no oculta que lo que más le preocupa son «los resultados». «Cuando hay un cambio de entrenador se necesita un proceso de cambio, un poco más de tiempo, y hay que tener paciencia. Vamos a intentar insistir en la idea que hizo al Barça grande. Me preocupan los resultados. Durante la semana trabajas bien y luego no hay resultados positivos… Hay que insistir en ello», expuso.

También criticó la actitud del equipo en la eliminatoria copera ante el Athletic Club. «Nos ganaron por intensidad y por coraje, dos valores que no pueden faltar y faltaron, y eso es lo que más me duele. Nos faltó esa intensidad, eso es San Mamés, y en Vitoria va a ser prácticamente lo mismo», aseguró.

Por ello, entiende «la crítica», aunque esta vaya hacia «vacas sagradas» como Gerard Piqué, Sergio Busquets o Jordi Alba. «Ellos entienden la crítica y deben ser valientes. Son los primeros que quieren ganar y su compromiso es incuestionable. Dependiendo del rendimiento jugará uno o otro, no tenemos muchas alternativas. Hemos tenido lesiones y muchos casos de COVID-19», afirmó.

A pesar de todo, el catalán «todavía» es optimista. «Si no, me iría para casa. Estoy convencido de que estamos en el inicio de algo importante. Hay que tener fe en lo que estamos haciendo y perseverar. Me pasó como futbolista, al principio había dudas y se sacó adelante. Entiendo la crítica, el Barça es muy difícil, no existen los años de transición y hay que cumplir objetivos. Hay que trabajar muy duro. Cada día sale el sol, o casi», subrayó.

Por último, señaló que el sistema de juego del Deportivo Alavés será «prácticamente el mismo» al que empleó el Athletic Club para eliminarles en Copa del Rey. «Se parece bastante el Deportivo Alavés al Athletic. Aprovechan mucho los centros de banda, pelota parada, segundas opciones… Jugaremos un partido bastante parecido. Trataremos de aprender del día de San Mamés. Necesitamos urgentemente una victoria para buscar el objetivo de la temporada, que es entrar en ‘zona Champions'», desveló.

«Si hay algún entrenador que lo puede hacer es Mendilibar. Es un entrenador exigente, que tiene las ideas muy claras, intenso. Es un gran entrenador. Siempre como jugador nos ha complicado las cosas. Si alguien puede sacar al Alavés de la zona difícil en la que está es Mendilibar», concluyó sobre la situación del equipo babazorro.