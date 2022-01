Guterres: Mundo actual más impredecible que en Guerra Fría

NACIONES UNIDAS (AP) — El secretario general de la ONU António Guterres dijo el viernes que el mundo actual es “mucho más caótico, mucho menos predecible” que durante la Guerra Fría entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos, y es peligroso porque no hay “instrumentos” para enfrentar crisis.

En una conferencia de prensa en la que abordó una amplia gama de asuntos, Guterres señaló que en la Guerra Fría entre dos bloques opuestos había reglas claras y mecanismos para evitar conflictos. “Jamás pasó a caliente porque había cierto nivel de previsibilidad”, apuntó.

Señaló que él no calificaría a la peligrosa situación actual como una Guerra Fría ni una Guerra Caliente, sino probablemente como «una nueva forma de confrontación tibia”.

Al iniciar su segundo período como secretario general de las Naciones Unidas, Guterres dijo el jueves en una entrevista con The Associated Press que el mundo está peor en muchos aspectos que hace cinco años debido a la pandemia de COVID-19, la crisis climática y las tensiones geopolíticas que han causado conflictos en diversas partes, pero a diferencia del mandatario estadounidense Joe Biden él considera que Rusia no invadirá Ucrania.

En la conferencia de prensa, Guterres señaló que su mensaje al presidente ruso Vladimir Putin “es que no debe haber intervención militar alguna” en Ucrania.

“Estoy convencido de que no sucederá, y espero firmemente estar en lo correcto”, apuntó.

El titular de la ONU hizo sus declaraciones tras la reunión entre el secretario norteamericano de Estado, Antony Blinken, y el canciller ruso Serguei Lavrov en Ginebra para tratar la crisis de Ucrania, en la que Moscú ha concentrado decenas de miles de efectivos en su frontera y las naciones occidentales están respaldando militarmente a Kiev. Las expectativas de que se lograra un gran avance eran bajas, y no lo hubo, pero los máximos responsables de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia acordaron reunirse nuevamente.

“Lo que para mí es esencial es que este diálogo conduzca a una buena solución y que esa buena solución sea que las tensiones disminuyan y esta crisis llegue a su fin”, manifestó Guterres. “Ése es nuestro objetivo. He estado diciendo que tengo firme esperanza de que prevalezca la diplomacia”.

Guterres reiteró en la entrevista con la AP que el Consejo de Seguridad de la ONU está dividido, en especial sus cinco miembros permanentes que tienen poder de veto. Rusia y China chocan con frecuencia con Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia en asuntos clave, como ocurrió el jueves sobre las nuevas sanciones a Corea del Norte.

El secretario general reiteró en la conferencia de prensa que debe evitarse “a toda costa” partir al mundo en dos. Estados Unidos y China están creando sistemas económicos y reglas económicas rivales, cada uno con una moneda dominante, sus propios internet, estrategia tecnológica e inteligencia artificial.

“Siempre he defendido la necesidad de un mercado global unificado, una economía global unificada”, señaló Guterres. “Actualmente existen diversas diferencias, y he manifestado tanto a Estados Unidos como a China la importancia de un diálogo serio y una negociación seria sobre el tema del comercio y la tecnología en el que los dos países tienen… posiciones distintas”.

Dijo que su meta es ver que las dos mayores potencias económicas “superen esas dificultades y puedan establecer ese mercado global en el que todos puedan cooperar y beneficiarse”.

Guterres hizo declaraciones a la prensa tras presentar sus prioridades para 2022 a los diplomáticos de las 193 naciones integrantes de la ONU en la Asamblea General y evaluar el panorama global, del que dijo “no es una imagen atractiva”.

“Veo un incendio global de cinco alarmas”, señaló el secretario general. “Cada una de las alarmas está alimentando a las otras… Son aceleradores para un infierno”.

Mencionó la desigualdad y la injusticia para enfrentar la pandemia de COVID-19, “un sistema económico global manipulado en contra los pobres”, acción insuficiente en la “amenaza climática existencial” y “una frontera digital del Viejo Oeste que se beneficia de la división”.

Guterres dijo que todos estos “incendios sociales y económicos” están creando conflictos y descontento en el mundo, y todos están azuzando la desconfianza y la pérdida de la fe de la gente en las instituciones y sus valores subyacentes.

“En cada rincón del mundo vemos esta erosión de valores fundamentales. La igualdad. La justicia. La cooperación. El diálogo. El respeto mutuo”, dijo el secretario general.

Advirtió que la injusticia, la desigualdad, la desconfianza, el racismo y la discriminación “están proyectando sombras oscuras en todas las sociedades”, y señaló que todas las naciones deben restaurar la “dignidad humana y la decencia humana” e “impedir la muerte de la verdad”.

“Debemos hacer de nuevo que mentir sea malo”, afirmó Guterres.