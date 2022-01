Bolivianos piden salud y prosperidad en feria de Alasita

LA PAZ, Bolivia (AP) — Los bolivianos incluyeron en el atuendo del Ekeko, el dios de la abundancia, el cubrebocas e insumos diminutos para combatir la pandemia de COVID-19 en la feria de Alasita que inició el lunes con pedidos de salud y de prosperidad.

El Ekeko, representado por un hombre gordo y de baja estatura, según las tradiciones carga bienes y alimentos y cumple los deseos el 24 de enero, por lo que muchas personas compran objetos en miniatura para pedirle que se los haga realidad. Ahora los artesanos incluyeron el certificado de salud, de vacunación y medicamentos contra COVID-19.

“El año pasado he perdido a mi padre… (Ahora) he venido a pedir salud y prosperidad para la familia y que este 2022 empecemos con prosperidad y que se vaya todo la malo”, dijo a The Associated Press Guadalupe Rivero, una maestra que llegó “emocionada” al centro de La Paz, donde se concentra la feria.

Este año la alcaldía de La Paz le dio un mayor despliegue en los barrios para evitar que haya aglomeraciones, ya que el país pasa por una escalada de contagios de la enfermedad. Sin embargo, a medio día fue inevitable porque la tradición establece que los objetos pequeños deben ser bendecidos por la Iglesia Católica y challadas —rociadas con alcohol e incienso en homenaje a la Madre Tierra o Pachamama— por los brujos aymaras.

El estudiante Felix Roman acudió a la feria para comprar títulos y que pueda graduarse. Además, compró un certificado de salud y de vacunación para estar protegido contra la enfermedad. “Yo creo mucho, especialmente por el COVID-19, creo que es lo más importante… y lo segundo creo que es trabajo”, mencionó.

Con 11,6 millones de habitantes, Bolivia suma 5 millones de vacunados con dos dosis. El país andino reporta hasta el momento 813.609 contagios y 20.630 decesos por el virus, según el Ministerio de Salud.

El presidente, Luis Arce, asistió al evento. Compró y regaló billetes pequeños. “¡Que los sueños de salud y prosperidad se cumplan este 2022!”, escribió Arce en su cuenta de la red social de Twitter.

La Alasita, feria de la miniatura o de los sueños, es una de las celebraciones más importantes del país. La UNESCO la reconoció como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Alasita es una palabra aymara que significa “cómprame”. La feria, de origen indígena, suele concentrar a más 5.000 comerciantes, así como a miles de artesanos, creyentes y brujos aymaras. Los vendedores en cada puesto mostraron el certificado de vacunación.