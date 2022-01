Fútbol.- Simeone: “Mi vida está puesta en el Atlético, pero en algún momento me tendré que ir”

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, insistió este lunes en que su vida «está puesta» en el club rojiblanco, aunque reconoció que «en algún momento» dejará el equipo, porque en la vida «todo empieza y termina».

«Mi vida está puesta en el Atlético de Madrid, pero en algún momento me tendré que ir, porque la vida empieza y termina. Estoy muy bien donde estoy y no me quiero ir, pero todo tiene un final y todo termina», señaló Simeone en la presentación de la docuserie Amazon Exclusive ‘Simeone. Vivir partido a partido’.

Durante el acto, el argentino hizo repaso de su carrera como jugador y entrenador, asegurando que no se arrepiente de «nada». «Las decisiones que he tomado son decisiones tomadas desde el pensamiento. No te puedes arrepentir de algo de lo que creías que iba a salir bien. Podría haber hecho mejores cosas, eso sí», admitió.

«MI OBSESIÓN ES SER MEJOR CADA DÍA»

El técnico, que reveló que le fue complicado «desnudarse» emocionalmente para este proyecto, afirmó que entiende que empieza «a ser grande». «Toda la gente que esta en el documental es la que me ha hecho ser la persona que soy. Me hicieron crecer, ser mejor y subir mi creatividad para competir mejor. Son los que traducen lo que nos tocó vivir en todos estos años», apuntó sobre la presencia de referencias del fútbol como Guardiola, Messi, Cristiano Ronaldo o Mourinho en la docuserie.

«Siempre quise lo máximo. Mi obsesión es ser mejor cada día. No me arrepiento de nada, no extraño nada de mi etapa como futbolista», explicó el argentino, que confesó que ser Diego Pablo Simeone es «muy fácil. «Me siento un afortunado», añadió.

Una de sus frases más icónicas -y que da nombre a la docuserie- es el ‘partido a partido’, expresión que utilizó para abordar una situación complicada en el club rojiblanco con la directiva. «Mi contrato decía que me renovaban si entrábamos entre los tres primeros, pero estábamos a 15-18 puntos. Nos juntamos con el presidente y les pedí que miraran el partido a partido porque era lo único que nos iba a mantener vivos», razonó.

«ME EXIGEN REIVINDICARME CADA DÍA Y ESO ME ENCANTA»

«Para saber disfrutar una victoria hay que entender y sufrir una derrota, si pierdes no da todo igual. La derrota se sufre y se trabaja, pero, sobre todo se sufre. El Atleti me hizo crecer como futbolista y lo más grande que me sigue pasando es que se me exige reivindicarme cada día y eso me encanta», reflexionó.

Simeone dejó claro que no le influye en su tarea como entrenador ser hincha del Atlético. «Sé que el club tiene que ganar, y dejo siempre de lado todos los egos por el bien de los objetivos alcanzados, eso es lo único que me mantiene en el club», manifestó.

Así, el técnico quiso darle mucho valor al título de Liga conquistado la temporada pasada. «Ganamos la Liga después de 25 años, después a los 17 y luego a los 7 años, imagínate si no hace falta tener creatividad para seguir motivando a un club que le cuesta salir campeón. El Real Madrid o el Barcelona salen campeón naturalmente», analizó.

El argentino confesó que Bilardo fue uno de los técnicos que más le marcó en su carrera. «Mi primer entrenador que me definió como profesional fue Bilardo, después tuve a Luis Aragonés, que me dio fortaleza y seguridad. Coco Basile tenía un don y Bielsa fue el entrenador que nos enseñó a ser mejores entrenadores. Te desarrollaba todo lo que iba a pasar en el entrenamiento, me quedaron muchas cosas de él», reveló.

«El trabajo está por delante siempre, sin trabajo todo lo demás queda en cosas muy simples. Cuando estaba en Estudiantes de la Plata, empezamos a hablar de que el esfuerzo no se negociaba y quedó instalado en nosotros», desarrolló sobre su filosofía en el fútbol.

Respecto a su etapa como jugador, Simeone lamentó no haber tenido un partido de despedida y recordó una anécdota de su etapa en la selección cuando heredó el ’10’ de Maradona. «Yo siempre jugaba con la ’10’ y cuando se fue Maradona nadie la quería usar. Pero cómo no me voy a atrever…», bromeó.

«SOLO TENGO MIEDO A LA MUERTE, TODO LO DEMÁS TIENE ARREGLO»

En la docuserie se podrá ver al Simeone más personal y familiar. «Tengo muchas cosas de mi mamá, lo que no tengo es que habla con todo el mundo, es divertida, muy sociable y yo soy menos sociable, como mi padre. Me gustaría tener más esa parte, pero en mi lugar no es tan fácil ser sociable», relató.

Preguntado por sus miedos, el argentino expresó que no solo teme a la muerte. «Yo solo tengo miedo a la muerte, lo otro… No pasa nada, todo tiene arreglo, hay que ser inteligente y transmitir lo que uno siente», afirmó.

Finalmente, abordando asuntos de más actualidad, Simeone señaló que la selección argentina «no tiene que ir con el pensamiento de ser campeona del mundo». «Es la mejor forma de llegar a un Mundial. Ganar la Copa América refuerza a la plantilla, potenciará la tranquilidad con la que llegarán los jugadores», concluyó.