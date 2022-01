Ribera pide “responsabilidad institucional” a la Junta andaluza y no cubrir “situaciones ilegales” con el agua en Doñana

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha instado a la Junta de Andalucía a actuar con «responsabilidad institucional» y «no aliarse con fuerzas antisistema» para cubrir «situaciones ilegales» en relación con la extracción de agua en Doñana.

Así lo ha manifestado Ribera en referencia a la proposición de ley registrada por el Grupo Popular en el Parlamento andaluz, y a la que se han adherido los grupos de Ciudadanos (Cs) y Vox, para la revisión de la ordenación de las zonas de regadío de la Corona Norte de Huelva, que ha calificado como «perjudicial y perturbador».

La ministra ha participado este lunes en la segunda sesión del foro ‘Generación de Oportunidades’ –liderado por Europa Press en colaboración con la consultora McKinsey & Company–.

Ribera considera que «finalmente» no se va a poder «permitir explotaciones a freseros sin plantaciones legalizadas» porque «no hay agua» y se trataría de «explotaciones ilegales». «Es irreal, es imposible, no hay agua, habría que quitar derechos de los regantes legales para poder dárselo a los ilegales, por tanto no tiene sentido», ha dicho.

Así, ha recordado a la Junta que la «ley vincula a todos», «particularmente en espacios sensibles como Doñana» y respecto a «ciudadanos que viven de la buena gestión con acuerdo a la legalidad de la producción y explotación de fresas.

En este sentido, ha lamentado que estos ciudadanos «ven amenazada la exportación de sus productos «precisamente porque a las grandes cadenas alimentarias y de distribución de Europa les genera pánico poder estar comprando productos ilegales, regados con aguas ilegales que están secando parques nacionales».

«Yo creo que en lugar de aliarse con las fuerzas antisistema y buscar la cobertura de situaciones ilegales que dañan todos, lo que corresponde esperar de un gobierno es que un comportamiento así no salga gratis», ha dicho, en declaraciones recogidas por Europa Press.

En este sentido, ha llamado al Gobierno andaluz a «generar oportunidades diferentes, generar empleo en la zona y alternativas para esas personas que hoy por hoy están esperando diferentes formas de producción de fresas.