Saludo de puño, codo o apretón de manos: ¿Qué recomiendan los expertos en pandemia?

No cabe duda de que la llegada del coronavirus cambió la forma de vida que conocíamos desde hace más de dos años.

Son muchas las transformaciones que hemos vivido en los últimos tiempos.

En la lista se encuentran desde nuevos hábitos, como el uso de las mascarillas, las cuarentenas, encierros y el alejamiento de los demás al tratar de tener una sana distancia, hasta el desabasto de productos, crisis económica, inflación y reducciones de salarios o empleos.

En el día a día, los latinos, acostumbrados a mostrarse calidez los unos a los otros, vieron como los saludos de mano, beso o abrazo se han evitado. Lo anterior se hace para tratar de prevenir los contagios de COVID-19.

Ahora, con la llegada de la variante Ómicron, que de nueva cuenta ha puesto a muchos gobiernos de cabeza por el aumento de casos, es un buen momento para saber si los saludos de puño o codo que se popularizaron en tiempos de pandemia son efectivos o podemos regresar a las formas tradicionales con el incremento de vacunación.

Y es que no cabe duda que en una situación en la que una persona extiende la mano a otra, por muy cercanos que sean, puede tornarse incómoda y complicada.

“En países de América Latina, el abrazo, apretón de manos o beso forman parte de la idiosincracia. Lamentablemente, la propagación del coronavirus obligó a poner en pausa a ese tipo de saludos y contacto con los otros. Por el momento, no se recomienda saludar con un apretón de manos o con un beso, al tener en cuenta la actual situación epidemiológica, con el predominio de la circulación de la variante Ómicron en el mundo”, dijo Javier Farina, de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y jefe de infectología del Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta, en Cañuelas, Buenos Aires, a Infobae.

Aún no se recomiendan estas muestras de afecto, debido a que la persona ya vacunada completamente podría también contagiarse o, incluso, enfermar a otros si tiene la infección.

Aunque las inmunizaciones brindan protección contra el coronavirus y frenan la propagación de la enfermedad, lo cierto es que hasta ahora no ofrecen 100 por ciento de efectividad, por lo que algunas personas pueden dar positivo y transmitirlo, aunque ya se hayan aplicado las vacunas.

“Dar un beso, abrazo o apretón de manos no son ideales para este momento de la pandemia. No todo el mundo está vacunado y, tanto los que están inmunizados como los que no lo están, pueden contagiar el coronavirus. Por lo cual, seguimos recomendando el distanciamiento y saludar con el puño”, dijo la doctora Laura Pulido, de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.