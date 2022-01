Caitríona Balfe (‘Belfast’): “La gente trabajadora no pidió lo que se vivió en Irlanda del Norte”

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Kenneth Branagh dirige ‘Belfast’, un retrato costumbrista de la capital de Irlanda del Norte a finales de los años 60, poco antes del surgimiento del IRA Oficial. «La gente trabajadora nunca pidió lo que se vivieron en esos años y se vieron obligados a convivir con ello como medianamente podían», señala Caitríona Balfe, una de las protagonistas de la película, galardonada con el Globo de Oro al mejor guión y que llega a los cines españoles este viernes 28 de enero.

Ambientada en 1969, ‘Belfast’ es la historia de una familia de clase obrera anglicana y norirlandesa vista a través de los ojos de un niño de nueve años, el hijo menor del clan, Buddy (Jude Hill). Todos viven en una comunidad donde los vecinos se conocen y se apoyan mutuamente. Sin embargo, esa paz se resquebraja con la llegada de los conflictos sociales y posteriores disturbios que desataron el enfrentamiento entre católicos y protestantes en la región.

Un largometraje que recuerda uno de los episodios de la historia contemporánea reciente, el conflicto norirlandés. «No puedes crecer en Irlanda y no saber nada de lo que pasó, porque es algo que teníamos muy presente. Lo estuvo durante mi infancia. Nací diez años después de que estallase el conflicto y cuando era pequeña, mi familia se mudó a la frontera. La cruzábamos semanalmente para hacer la compra o ir al dentista. Éramos conscientes de lo que estaba pasando», declara Balfe, quien interpreta a la madre del niño protagonista, en una entrevista concedida a Europa Press.

«Por otro lado, es paradójico, puesto que cuando eres niño, no eres del todo consciente de la gravedad del asunto, a pesar de que creces escuchando en la radio o viendo en la televisión que hay amenazas de bomba o atentados. Es algo de lo que te das cuenta cuando creces y lo miras con perspectiva. Cuando comencé a investigar para la película, vi varias entrevistas y noticias del año 69. Para mí, fue desgarrador ver la tragedia que padeció mi gente», continúa explicando la actriz.

Una de las principales fortalezas de ‘Belfast’, señala la actriz, es que busca huir de cualquier mensaje o posicionamiento político, retratando la cotidianidad y el día a día de la gente de clase trabajadora de la región. «Ha habido tantas películas hechas desde la política o con una mirada ideológica, que era necesaria también otra mirada, como la mía o las experiencias de Ciarán Hinds y Jamie Dornan, que son de Belfast y, por supuesto, del propio Kenneth Branagh», manifiesta.

LA FUERZA DE LAS MADRES IRLANDESAS DE LOS 60

«La gente de clase trabajadora nunca pidió ese conflicto, tuvieron que vivir bajo ello con estoicismo. Por eso era importante para nosotros mostrar esa realidad, como también el humor y los momentos luminosos que vivió la gente de la zona. Porque sí, pese a todo, había momentos de luz en medio de la oscuridad y era esencial reflejarlo», prosigue la intérprete, quien pone en valor su personaje, el cual muestra la fuerza interior de esas madres, esposa y, sobre todo, mujeres irlandesas de los años 60.

«Branagh escribió el papel de Ma con tanta compasión y empatía. Lo que me encantó de ella es cómo sientes su tenacidad, su fuerza y su valentía como madre, pero también puedes ver sus vulnerabilidades. Tienes la oportunidad de verla como persona, con sus virtudes y defectos. No era para nada bidimensional y el guion refleja lo difícil que era ser madre y esposa en esa época. No solo por lo que pasaba políticamente, sino también por problemas diarios de casa, como la economía familiar. Me siento muy afortunada de haber defendido un personaje tan complejo», argumenta.

‘Belfast’ es uno de los títulos que más suena para ser una de las películas favoritas en los Oscar 2022, cuyas nominaciones se harán públicas este 8 de febrero y cuya gala de entrega tiene previsto celebrarse el 27 de marzo. Balfe se muestra «feliz» por todo el reconocimiento que está recibiendo el filme. «No sé qué va a pasar, solo puedo decir que, probablemente, haya sido la mejor experiencia de mi carrera profesional hasta ahora», comparte la intérprete.

Dirigida y escrita por Kenneth Branagh, junto con Caitríona Balfe y Jude Hill, completan el reparto Jamie Dornan, Judi Dench, Ciarán Hinds, Lewis McAskie, Colin Morgan, Lara McDonnell y Gerard Horan.