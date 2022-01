Ciudadanos, Bildu y Compromís ven insuficiente el acuerdo con la Iglesia y piden investigar todas las inmatriculaciones

El PSOE insiste en que el acuerdo es «un paso importante» para abrir la vía, pero garantiza que se seguirá negociando

Ciudadanos, EH Bildu, Compromís consideran insuficiente el acuerdo alcanzado entre la Conferencia Episcopal Española (CEE) y el Gobierno, después de que la Iglesia Española haya traladado al Ejecutivo que no tiene constancia de ostentar la titularidad de unos 1.000 de los 34.961 bienes que aparecen en el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica hecho público por el Gobierno hace casi un año, en febrero de 2021. En concreto, la coalición abertzale y Compromís, han demandando a la Conferencia Episcopal que devuelva todas las propiedades que «robaron».

En una rueda de prensa en el Congreso, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha recalcado que si bien la Iglesia ha reconocido que se quedó con mil inmuebles que no eran suyos «se ha dejado por el camino» otros varios miles que también han de regresar a sus legítimos dueños. «Lo que tienen que hacer es devolver lo que robaron a la gente», ha subrayado.

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha tachado de «indecente» que la Iglesia se quedara durante los gobiernos del PP con una «cantidad desaforada de inmuebles» que no eran suyos y también ha dejado claro que no basta con que devuelva sólo un millar.

«Debemos ir a más», ha enfatizado, recordando el mandamiento de ‘no robarás’ y que en la propia Biblia se deja claro que hay que dar «al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios».

De su lado, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha señalado que si hubo 35.000 inmatriculaciones y la Iglesia sólo reconoce que mil de esos bienes no son suyos, hay que investigar qué pasa con los otros 34.000. A su juicio, la disposición a devolver mil inmuebles es un buen paso, pero el Gobierno no se debe «conformar».

«Un ‘Lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir’ nunca es suficiente», se ha limitado a comentar sobre este asunto la portavoz de Junts, Miriam Nogueras.

Desde el PSOE, el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez, ha defendido que el acuerdo con la Conferencia Episcopal es «un paso importante» para «abrir la vía» de la regularización de esos inmuebles, pero ha garantizado que el Gobierno seguirá actuando en este tema, «siempre bajo el paraguas del diálogo».

Por su parte, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha puntualizado que lo que ha dicho la Conferencia Episcopal a este respecto no es exactamente lo mismo que ha dicho el Gobierno y ha repasado los datos aportados por la Iglesia sobre las inmatriculaciones. En cualquier caso, ha dicho que le «parece muy bien» que se regularicen al menos los inmuebles que la Iglesia ha reconocido que no son suyos.