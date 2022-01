El gran salón de baile rojo donde Adele grabó ‘Easy on me’, a la venta por 3,82 millones de euros

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El gran salón de baile rojo, punto central de la casa principal que tiene a la venta la inmobiliaria Engel & Völkers y que se convirtió en escenario del vídeo musical de la canción ‘Easy On Me’ de la cantante británica Adele, se puede adquirir ya que la propiedad está a la venta por 5,5 millones de dólares canadienses (cerca de 3,82 millones de euros).

Conocida como ‘Domaine Dumont Chapelle Ste-Agnès’, la finca está situada en la localidad de Sutton, en la provincia canadiense de Quebec, a unos 90 minutos en coche de Montreal, según detalla la inmobiliaria. El gran salón de baile rojo de la casa principal sirvió de plató para el vídeo, rodado por el director canadiense Xavier Dolan.

La finca consta de 70 hectáreas con seis edificios, entre ellos una residencia construida en 1846, una casa de huéspedes independiente y una casa señorial con una pequeña torre, que suman diez habitaciones y 14 baños en total.

La propiedad cuenta con un garaje con espacio para hasta tres coches, una pequeña capilla, un gran edificio agrícola, viñedo privado, con más de 7.000 cepas y una planta de producción para hacer hielo y vinos tinto, blanco y de oporto.

«Esta propiedad es realmente única al combinar las ventajas de una ubicación privilegiada con una serie de opciones de uso comercial y privado. Las propiedades de esta categoría rara vez salen al mercado», afirma el consultor de Engel & Völkers Montreal, DavidO’Malley.

La cantante y compositora británica de pop, soul, jazz y R&B es una de las artistas de mayor éxito del siglo XXI, con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo. Adele logró ser conocida internacionalmente en 2011 con su segundo álbum ’21’, donde se incluían canciones como ‘Rolling in the Deep’, ‘Set Fire to the Rain’ y ‘Someone Like You’.

Desde entonces ha ganado un Oscar, un Globo de Oro y 15 Grammys. Su último álbum, ’30’, se publicó en noviembre de 2021 y su single ‘Easy On Me’ se convirtió en la canción más escuchada en el día de su lanzamiento en Spotify. Hasta ahora, el vídeo musical se ha visto en más de 200 millones de ocasiones en YouTube.