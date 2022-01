Fallece Sylvia Ayub, madre de Arturo Elías Ayub, a los 94 años

La tarde de este lunes 24 de enero falleció Sylvia Ayub de Elías, mamá del empresario Arturo Elías Ayub por causas desconocidas.

La noticia se dio a conocer a través de Fundación Telmex Telcel, en la que escribieron el siguiente mensaje en sus redes sociales:

“Fundación Telmex-Telcel lamenta profundamente el sensible fallecimiento de doña Sylvia Ayub de Elías. Enviamos nuestras condolencias y nos unimos a la pena que embarga a la familia Elías Ayub por esta irreparable pérdida. Descanse en paz”. Describe la esquela publicada por la fundación que preside Arturo Elías Ayub.

Este martes 26 de enero en la madrugada, el empresario mexicano agradeció los mensajes de consolación de sus seguidores a través de su cuenta de Twitter.

“MIL GRACIAS por tanto cariño en cada uno de sus mensajes. Aunque duele el corazón el alma se queda tranquila de saber que la jefa vivió 94 años de una vida llena de alegría y pasión, dejando una familia unida, con valores firmes, con gran amor por nuestro Mexico y con una inmensa fe en Dios.” escribió.

En otro mensaje, el ‘Tiburón’ dio a conocer una anécdota cuando su Doña Silvia Ayub cumplió 88 años de vida, a quien le llevo ese día mariachis.

“Para quien no conoció a La Beba les cuento una de las miles de anécdotas con ella. Un día a las 5am salgo de una fiesta y se me ocurre llevarle mariachis a mi mamá de 88 años, se arranca el mariachi y no salía, como a la 3era canción apareció porque venia llegando de una boda”, redactó.

Doña Sylvia Ayub de Elías tuvo cuatro hijos producto del matrimonio con Alfredo Elías Aiza. Uno de ellos, es Arturo Elías Ayub, quien es casado con Johanna Slim, hija del magnate Carlos Slim Helú.