Fútbol.- Unzué presenta bien arropado el Informe+ ‘Vivir valELA pena’

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El exportero y exentrenador de fútbol Juan Carlos Unzué fue el gran protagonista este martes en Barcelona de la presentación del reportaje ‘Vivir valELA pena’ de Movistar+, siendo el primer Informe+ de 2022 y que se emitirá este jueves en #Vamos.

«Todo lo que he contado en el documental es verdad. Este reportaje es un homenaje a todas las personas que me quieren, es una forma de hacer saber que les quiero y que les necesito. Cuando no esté, quiero que me recordéis con esta sonrisa», reconoció el propio Unzué en rueda de prensa.

Unzué, en una presentación que tuvo lugar en el recinto modernista del Hospital de Sant Pau de Barcelona, estuvo acompañado en una puesta de largo especial por excompañeros como el seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, o los entrenadores de Manchester City y FC Barcelona, Pep Guardiola y Xavi Hernández.

Con esta cita Movistar+ rindió homenaje a la figura de Juan Carlos Unzué, que es la esencia de un reportaje que habla de su trayectoria, de cómo afronta la enfermedad de la Esclerosis Lateral amiotrófica (ELA) y cómo se puede sonreír a la vida a pesar de las dificultades.

Unzué fue diagnosticado de ELA en 2019, una enfermedad cuya supervivencia media oscila entre 3 y 5 años, según cada paciente. En junio de 2020, Unzué ya anunció que ‘fichaba’ por el #TeamELA, integrado por los 4.000 casos de la enfermedad en territorio español.