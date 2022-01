Perú.- Castillo recuerda que ningún presidente de Perú fue tan vituperado como él y que no fue “entrenado” para el cargo

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha lamentado los ataques e insultos sin precedentes que tanto él como su Gobierno han estado recibiendo desde el primer momento y ha señalado que, a diferencia de otros, no fue «entrenado» para ser jefe de Estado, sino que ha llegado «por el mando del pueblo».

«Nunca pasé por una luna de miel como se ha dado en los demás gobiernos», ha dicho el presidente Castillo en una reciente entrevista para la cadena CNN. «Nunca me formé para político, (…) no fui entrenado para presidente; he venido por el mando del pueblo», ha remarcado.

«A mí nadie me puso en un espacio de inducción, yo no me fui al exterior, yo no me fui a los Estados Unidos a entrenar, yo no me presté a eso, yo estoy por acá por el país y por el pueblo, y no le voy a robar al país», ha enfatizado.

En ese sentido, Castillo ha explicado que Perú seguirá siendo su «escuela», un espacio de «aprendizaje» tanto para él como para su Gobierno para «hacer las cosas bien, corregir lo que está mal» y trabajar «para el bien de todos los peruanos».

En la que es su primera entrevista para un medio internacional, Castillo también ha lamentado los ataques y los insultos que ha estado recibiendo desde que fue elegido presidente, utilizando sus orígenes humildes como arma arrojadiza y acusándole de tener vínculos con organizaciones terroristas.

«A mí me dijeron terruco (terrorista), me dijeron que tenía vínculos con el Movadef (supuesto brazo político de Sendero Luminoso), con el Conare (sindicato de docentes al que se acusa de simpatizar con Sendero Luminoso), me dijeron de todo», ha protestado.

En relación a la polémica que ha levantado la designación de algunos de sus ministros, en medio año de Gobierno ha habido hasta doce cambios ministeriales, algunos de ellos también señalados por haber tenido vínculos con el terrorismo, Castillo ha insistido en que «no les hubiera hecho jurar» si tuviera constancia de estas acusaciones.

«Si a mí me hubiese constado que estos señores están metidos adentro, están metidos ahí, yo no los hubiese hecho jurar. Pero creo que es importante que en el camino también hemos pasado por un proceso de aprendizaje», ha dicho Castillo, quien a pesar de todo ha defendido estas designaciones, pues han sido personas a las que se «encontró» en el pueblo, «aportando al país como profesionales».

«Hay gente que le duele que yo esté acá, que me vean acá como presidente. ¿Qué hace un terruco acá en Palacio? Más allá de los dimes y diretes las personas que hemos traído acá las hemos traído para servir al país. Y si yo veo que no sirven al país, no aportan, hemos limpiado y separado inmediatamente», ha apuntado.