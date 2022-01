Siria.- La ONU advierte de que se viven “escenas de verdadero terror” en los campamentos de desplazados en Siria

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El vicecoordinador humanitario regional para Siria de Naciones Unidas, Mark Cutts, ha dicho este lunes que los trabajadores humanitarios ven «escenas de verdadero terror» en los campamentos de desplazados en el noreste de Siria tras los ataques a la prisión de la ciudad de Hasaka.

Así, ha avisado de que las bajas temperaturas de esta semana han convertido los campamentos para desplazados internos en zonas de desastre por la nieve: «Nuestros trabajadores humanitarios han estado sacando a la gente de debajo de las tiendas de campaña derrumbadas», ha agregado.

Al menos 100.000 personas se han visto afectadas por las fuertes nevadas y unas 150.000 han estado luchando contra la lluvia y las heladas temperaturas, una situación difícil para las personas mayores y las personas con discapacidad.

«Estas son personas que han pasado por mucho en los últimos años. Han huido de un lado a otro, las bombas los han seguido, y muchos de los hospitales y escuelas del noroeste han sido destruidos durante los diez años de guerra», ha resaltado.

En una rueda de prensa, Cutts ha remarcado que se está haciendo «todo lo posible» para despejar las carreteras, las clínicas móviles, así como para reparar o reemplazar las tiendas de campaña dañadas y proporcionar alimentos, mantas y ropa de invierno.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional, pidiéndole que «reconozca la magnitud de la crisis y que saque rápidamente a los desplazados de las tiendas de campaña» y los lleve a un refugio temporal «más seguro y digno».

SITUACIÓN DE LOS DESPLAZADOS

Según los datos de la ONU, cerca de 45.000 personas han sido desplazadas de sus hogares tras dos atentados suicidas de camiones cargados con explosivos detonados en la puerta principal y uno de los muros de la prisión de Al Sina, en la ciudad de Hasaka.

«Creo que este incidente en particular destaca la necesidad de abordar esto con urgencia, pero, abordarlo, implica que varios estados miembros permitan que sus ciudadanos regresen a casa. Esto es algo que hemos estado defendiendo durante mucho tiempo y algo por lo que seguiremos abogando», ha señalado en rueda de prensa Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres.

Asimismo, Dujarric ha resaltado que las condiciones humanitarias, tanto en las prisiones como en los campamentos –Al Hol– son «simplemente horribles»: «Tienes familias enteras y niños pequeños que permanecen allí. Y es importante que los Estados miembros hagan lo que puedan para tratar con aquellas personas que tienen la ciudadanía de su país».

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha cifrado en 10.000 las personas huidas, mientras que ha instado a las partes a facilitar el acceso humanitario a la zona del conflicto, al tiempo que ha avisado de que las ambulancias de la Media Luna Roja Siria han colaborado con la evacuación en la zona.

«Con unas temperaturas por debajo de cero estamos muy preocupados por esta gente que ha tenido que huir de sus hogares y necesitan refugio, comida, agua, atención sanitaria y, por encima de todo, un entorno seguro», ha apuntado el director de la delegación del CICR en Siria, Christophe Martin.

En este contexto, la organización no gubernamental Save the Children ha reclamado este lunes la «evacuación inmediata» de cerca de 700 niños de la prisión, después de que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) advirtieran de que no podían asumir la responsabilidad de la situación de los niños atrapados debido a los combates.

La ONG ha indicado que alrededor de 700 niños se encuentran detenidos en la prisión después de que las FDS tomaran en 2019 la ciudad de Baghuz, el último bastión de Estado Islámico, sin que por ahora haya informaciones sobre su situación en la interior de la prisión.

En este sentido, Save the Children ha indicado que el organismo y otras organizaciones han recibido unas grabaciones de audio que apuntan a que ya ha habido víctimas entre los menores, mientras que las FDS han señalado que los niños estaban siendo usados como escudos humanos.

«Lo que escuchamos de la prisión de Ghueiran es profundamente angustioso. La información sobre niños asesinados o heridos es trágica e indignante», ha indicado Sonia Khush, directora de respuesta humanitaria de Save the Children en Siria.

«Todos los involucrados en los combates en la prisión de Ghueiran tienen la responsabilidad de proteger a estos niños de cualquier daño y los instamos a tomar todas las medidas posibles de inmediato para garantizar que estos niños puedan salir a salvo», ha añadido.

ASALTO A LA PRISIÓN

Unos 300 miembros de Estado Islámico se han rendido tras el inicio del asalto de las FDS a la prisión, donde se han atrincherado los yihadistas y han muerto al menos 200 personas.

«Durante la noche, las FDS dieron a Estado Islámico la oportunidad de rendirse. A las 5.00 horas, después del plazo marcado, nuestras fuerzas asaltaron un edificio. 300 individuos se rindieron», han informado las FDS en un comunicado.

Las milicias de las FDS, cuya columna vertebral son las Unidades de Protección Popular kurdas (YPG), han destacado que «la operación se desarrolló según lo previsto» y han informado de que prosiguen con los registros en el barrio que rodea la prisión en busca de miembros de las células que han apoyado a los amotinados.

Así, denuncian que los yihadistas han utilizado escudos humanos en unos enfrentamientos que se han saldado en las últimas horas con ocho terroristas y cuatro milicianos de las FDS muertos.

Mientras, Comisión de Interior de la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria (AANES) ha impuesto un toque de queda de una semana en la provincia de Hasaka en respuesta a estos incidentes. La medida no afecta a los servicios esenciales, incluidas las panaderías, centros de salud y oficinas públicas.

Durante las últimas horas, la coalición internacional encabezada por Estados Unidos ha llevado a cabo bombardeos contra posiciones de los yihadistas en la prisión, sin que haya informaciones sobre víctimas, tal y como ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.

El organismo, con sede en Londres e informantes en el país, ha apuntado que la coalición ha reiniciado sus ataques a primera hora del día, antes de agregar que se han registrado combates entre los yihadistas y las fuerzas de seguridad kurdas.