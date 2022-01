Tenis.-El tenista japonés Kei Nishikori se someterá a una cirugía de cadera y estará seis meses de baja

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El tenista japonés Kei Nishikori estará unos seis meses de baja después de decidir, junto a su equipo médico, operarse la cadera por los problemas físicos que arrastra desde el Masters 1000 de Indian Wells, según informó el propio jugador este martes en una publicación en su app.

«Como la mayoría de ustedes saben, no he podido jugar desde Indian Wells por mi lesión en la parte izquierda de la cadera. Después de probar diferentes opciones de rehabilitación, he decidido (junto con mi equipo médico) someterme a una artroscopia de cadera esta semana. Trabajaré tan duro como yo puede y el objetivo es estar de vuelta en unos 6 meses», anunció el japonés.

El tenista, que en el mismo mensaje agradeció el apoyo recibido en los últimos días, deseó volver «pronto» al circuito, después de que su lesión en la parte izquierda de la cadera le impidiera estar en el Abierto de Australia.

Tras esta decisión, el japonés, de 32 años y número 46 del ránking ATP, podría perderse Roland Garros y Wimbledon, con múltiples lesiones en los últimos años que han disminuido sus participaciones en grandes torneos.