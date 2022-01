Tenis.-Tenis/Australia.- Shapovalov: “Es frustrante jugar contra Nadal y contra el juez”

«Es injusto lo mucho que Rafa se está saliendo con la suya»

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El tenista canadiense Denis Shapovalov, ha asegurado que es «frustrante» jugar contra el español Rafa Nadal, con el que ha caído (6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3) en cuartos de final del Abierto de Australia, y contra el juez de silla, al que acusa de favorecer al balear, y ha afirmado que es «injusto lo mucho que Rafa se está saliendo con la suya».

«Creo que me expresé mal cuando dije que era un corrupto o lo que sea que dije. Creo que es injusto lo mucho que Rafa se está saliendo con la suya», declaró sobre el incidente ocurrido en pista tras el cuarto set, cuando el español solicitó un ‘toilet break’. «Tiene que haber algunos límites, algunas reglas establecidas. Es muy frustrante como jugador, sientes que no juegas solo contra el jugador, sino también contra los árbitros. Estás jugando contra mucho más», prosiguió.

Shapovalov, inquieto, instó al juez de silla del partido, Carlos Bernardes, a llamar a Nadal al considerar que ya se le había agotado el tiempo. Ante la negativa del brasileño, el norteamericano estalló. «Sois todos unos corruptos», acusó.

«Estoy completamente listo para jugar y veo que el reloj marca tres, dos, uno, haciendo ‘clic’ en cero, y miro al árbitro, y obviamente le tengo que decir algo. Llevaba listo para jugar un minuto y medio, y me dice que no le va a sancionar por incumplimiento del reglamento porque yo no estoy listo para jugar. Para mí, es una gran broma que alguien diga eso», explicó Shapovalov.

«Después del cuarto set, el tipo se va, y por lo mismo el año pasado no se me permitió tomar un descanso para ir al baño cuando pedí un examen médico», rememoró. «Ya había tenido dos tiempos de atención médica. Estaba siendo evaluado médicamente, eso es lo que dijo el árbitro después del cuarto set, y después de eso el tipo va y se toma un descanso para ir al baño. ¿Dónde está la línea? Y aclaro que respeto todo lo que ha hecho Rafa y creo que es un jugador increíble», continuó.

En este sentido, aseguró que es «súper frustrante» enfrentarse a esta situación, antes de ser tajante cuando se le preguntó si Nadal recibe un trato preferencial. «Por supuesto, cien por cien. En todos los otros partidos que he jugado, el ritmo ha sido muy rápido porque los árbitros han estado pendientes del reloj después de cada punto», expresó.

«Este, después de los dos primeros sets, se prolongó mucho después de cada punto. Como dije, por la misma razón no se me permitió ir al baño el año pasado en el Abierto de Australia porque había pedido atención médica. No estoy discutiendo el hecho de que haya solicitado atención médica, pero ¿cómo puedes ser evaluado médicamente y tener un descanso para ir al baño en el mismo descanso y causar tanto retraso en el juego?», se preguntó.