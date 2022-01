Baloncesto/NBA.- Usman Garuba se lesiona la muñeca y podría necesitar pasar por el quirófano

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El ala-pívot español de Houston Rockets, Usman Garuba, se ha lesionado de gravedad la muñeca y podría no volver a jugar esta temporada en la NBA si decide finalmente pasar por el quirófano para solucionar el problema.

El técnico del equipo texano, Stephen Silas, confirmó la noticia antes del partido del martes ante San Antonio Spurs y reconoció que el problema del ex del Real Madrid era «bastante malo». «Se cayó. Estaba hablando con él sobre eso y me dijo que se cayó y que no pensaba que fuera tan malo. Va a estar fuera por un tiempo y se está hablando de que pueda necesitar una cirugía», advirtió en declaraciones recogidas por el ‘Houston Chronicle’.

El ‘rookie’ de Azuqueca de Henares no estaba teniendo demasiada participación con los Rockets y hasta el mometo había disputado 15 encuentros, con un promedio de siete minutos, 1,3 puntos y 2,4 rebotes por partido.