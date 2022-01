España.- Yolanda Díaz defiende que el Gobierno tiene una “única voz” en el conflicto de Ucrania: diálogo y desescalada

Asegura que es «una mujer de paz» y rechaza divisiones dentro del Ejecutivo

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido este miércoles que el Gobierno tiene una «única voz» a la hora de abordar el conflicto de Ucrania y que apuesta por el diálogo y la desescalada.

En respuesta a los periodistas antes de reunirse con miembros de UGT de Cataluña en Barcelona, ha rechazado que haya división entre los miembros del PSOE y de Unidas Podemos (UP) que conforman el Ejecutivo: «En el Gobierno hay una única posición. Creo que ayer ha dado debida cuenta el ministro Albares que ha comparecido como saben en el Congreso», ha dicho sobre el ministro de Asuntos Exteriores.

«Estamos en una posición muy compleja, muy difícil, pero en la que muestro país está trabajando por el diálogo, por la desescalada y desde luego para evitar lo que ustedes saben, pero desde luego el Gobierno tiene una única voz», ha subrayado.

La vicepresidenta ha rechazado opinar sobre las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que defendió que el rumbo del Gobierno es el de la diplomacia, «más allá de aspavientos belicistas».

«Yo no comento jamás las opiniones de otras voces. Respeto a todo el mundo. No me van a ver haciendo política de esta forma», ha zanjado.

Sobre si considera que se está llevando a cabo una estrategia de dividir al Gobierno entre belicistas y pacifistas, ha asegurado que no la van a encontrar «dividiendo a nadie».

«Soy una mujer de paz. Practico el diálogo social, el diálogo político y el diálogo en mi vida y no me van a encontrar jamás dividiendo a nadie», ha concluido.

«GOBIERNO MANCOMUNADO»

Más tarde, en otras declaraciones junto al secretario general de CC.OO. de Cataluña, Javier Pacheco, y también en respuesta a los periodistas, ha insistido en la unidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez en este asunto.

«El Gobierno es mancomunado», ha destacado la vicepresidenta que se ha reafirmado en que la postura de todo el Gobierno es la expresada por Albares.