Fútbol.- Anthony Martial: “Espero aportar mi experiencia para que el Sevilla continúe ganando”

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El nuevo jugador del Sevilla Anthony Martial señaló que llega al equipo hispalense para «aportar experiencia» y ayudar a que el equipo «continúe ganando», al mismo tiempo que confesó que el técnico Julen Lopetegui y el director deportivo Ramón Rodríguez, ‘Monchi’, fueron claves para que se completara su cesión al club de Nervión.

«He hablado con el entrenador, pero lo más importante es jugar, da igual dónde, para dar el máximo y hacer lo que el entrenador quiere de mí. Es un buen equipo, que juega un gran fútbol. Espero aportar mi experiencia para ayudarles y que continuemos ganando», aseguró el delantero francés en declaraciones recogidas por los medios del club.

Bajo una gran expectación mediática, Martial reveló que los contactos con Lopetegui y ‘Monchi’ fueron claves para su llegada. «Lo que me ha convencido de venir es el contacto con el director deportivo y el entrenador, que me han demostrado que me querían. Yo quería venir para poder jugar y demostrar lo que puedo hacer en el equipo», indicó.

«Llego a un gran club en España y lo importante es ayudarles de cara a los objetivos. Monchi y yo nos conocemos desde hace tiempo porque ya me quería antes. Cuando me llamó, entendimos que queríamos trabajar juntos y así ayudar con el objetivo del equipo. Estamos bien clasificados en la segunda plaza, hay que ser consistentes y pelear al máximo para conseguirlo», apuntó.

«EL SEVILLA HA HECHO EVOLUCIONAR A MUY BUENOS JUGADORES Y POR ESO HE VENIDO»

Martial, que llega cedido desde el Manchester United, destacó también la relación histórica del club con jugadores franceses. «El Sevilla ha hecho evolucionar a muy buenos jugadores y por eso he venido. Estoy contento por trabajar con un entrenador tan grande como Lopetegui», afirmó.

Precisamente, el francés mandó un claro mensaje al técnico sobre su disponibilidad para el equipo. «En los últimos meses me he entrenado mucho y espero poder ejercitarme pronto con los compañeros y compenetrarme con ellos para pelear por las competiciones que tenemos por delante. Estoy listo para jugar. Me entrené mucho para estar preparado y si el míster me quiere hacer jugar, lo haré ya», destacó.

Finalmente, Martial abordó los distintos objetivos del Sevilla esta temporada. «Ganar la séptima Europa League es un gran objetivo. Además la final es aquí y vamos a hacer todo lo posible para ganar esta copa. El objetivo es jugar, ayudar al equipo y eso pasa por disfrutar en el campo, marcar y asistir. Ese es el objetivo para mí en estos meses», concluyó el flamante fichaje sevillista.