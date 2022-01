Podemos, ERC y EH Bildu piden crear una comisión que investigue los abusos en la Iglesia: “Son hechos abominables”

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos (UP), ERC y EH Bildu han registrado en el Congreso de los Diputados, este miércoles 26 de enero, a las 11:30 horas, la petición de creación de una comisión de investigación sobre los abusos a menores en la Iglesia católica, que han calificado de «hechos abominables».

«Son hechos abominables que no solo interpelan a las víctimas, también a la sociedad como civilización frente a la negativa de la cúpula de la Iglesia española a obedecer las recomendaciones del Papa en esta materia», ha valorado el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, en declaraciones a los medios tras registrar la iniciativa en el Congreso.

Asens ha explicado que, si han tomado esta iniciativa, es «porque ha habido una actitud obstruccionista por parte de la cúpula de la Iglesia católica española».

En concreto, ha detallado que esta propuesta de abrir una comisión de investigación busca cuatro objetivos: «conocer toda la verdad, reparar a las víctimas, depurar responsabilidades y que esto no vuelva a suceder nunca más».

Además, se ha mostrado convencido de que el resto de grupos parlamentarios «van a actuar en coherencia» y van a apoyar la iniciativa porque, según ha dicho, «se trata de decidir si están al lado del Papa y de las víctimas o al lado de la cúpula eclesiástica que está ocultando y obstruyendo las investigaciones». Aunque no han habido contacto directo con el PSOE, confía en que se sumará.

«A diferencia de Francia o Alemania, la Conferencia Episcopal Española ha hecho oídos sordos, ha mirado a otro lado, eso nos parece grave, la cúpula eclesiástica no ha abierto sus archivos, no ha comunicado datos sobre número de víctimas, ha negado su responsabilidad, ha banalizado la gravedad de estos hechos hablando de pequeños casos. Y, mientras, la cúpula se escandaliza por el videoclip de C. Tangana», ha criticado.

LA PELOTA, EN EL TEJADO DEL PSOE

Por su parte, la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta ha destacado que «es la primera vez que tres fuerzas políticas con peso» aparecen en el Congreso con este planteamiento. «Ahora la pelota está en el tejado del PSOE, le pedimos que se atreva y lleve adelante esta tramitación y podamos concretar esta investigación», ha subrayado.

A su juicio, el papel que ha tenido la Iglesia católica ha sido «de evitar, de tapar de poner una tupida capa para que no se pueda concretar qué es lo que ha ocurrido».

Para la diputada de Esquerra Republicana Pilar Vallugera, «ha acabado el tiempo de la impunidad», de que «se sepa la verdad» y «si ha habido algún tipo de responsabilidad política en la ocultación de estos hechos».

«Hemos ido sabiendo que estos sucesos eran habituales, se han ido tapando, incluso el Papa ha dado orden de que se destapen de una vez», ha añadido, subrayando la necesidad de «empezar procesos de justicia restaurativa, de reparación para la víctima y de reconocimiento de hechos».

Por ello, ha pedido su apoyo al resto de fuerzas políticas, en concreto, al PSOE que, según ha reconocido, en alguna ocasión anterior «se ha manifestado de manera negativa». «No hay ninguna razón de ningún tipo porque si no, apuntaría a esa cohabitación de las instituciones políticas en no querer saber la verdad», ha advertido.

EL PAPA FRANCISCO

Asimismo, la diputada de Unidas Podemos Sofía Fernández Castañón ha recordado el informe con más de 200 casos de abusos que el diario El País entregó en el Vaticano hace unas semanas y ha dicho que «el propio Papa Francisco reaccionó exigiendo a la Iglesia de España una investigación».

Si bien, Fernández Castañón considera que esa investigación «no puede quedar dentro de los muros de la Iglesia» sino que debe «interpelar al ámbito legislativo» para poder hablar de una «reparación».

Además, ha señalado que al pedir esta investigación están siendo «coherentes» con las leyes, como la Ley de protección a la infancia y a la adolescencia contra la violencia. Por ello, también ha invitado a sumarse a todos los grupos parlamentarios porque «no es cuestión de ideologías sino de proteger a la infancia».