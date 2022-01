Violencia en oeste de México desplaza a unas 35.000 personas

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Activistas del estado de Michoacán, en el occidente de México, dijeron el martes que el gobierno federal debe combatir por igual a todos los cárteles de narcotráfico y regresar las tierras a las aproximadamente 35.000 personas que han sido desplazadas por los enfrentamientos y la violencia que azotan a la entidad.

“En términos de seguridad, estamos peor que nunca”, señaló Hipólito Mora, fundador y exlíder del movimiento de autodefensas que operó entre 2013 y 2014 y expulsó de Michoacán al cártel de los Caballeros Templarios.

Pero las organizaciones del narcotráfico están de regreso, y actualmente el Cártel Jalisco Nueva Generación se disputa el control de la entidad con el grupo local de Los Viagras. Los enfrentamientos han involucrado el uso de artillería pesada y drones que arrojan explosivos. La respuesta del gobierno ha sido contener las incursiones del cártel de Jalisco, sin que haga mucho más por detener a las otras organizaciones.

Mora dijo que un grupo de activistas se reunió el martes con funcionarios de alto rango del gobierno y les dijeron que “se tiene que combatir a todos los cárteles, no se debe combatir a uno”. También exigieron que las autoridades tomen en cuenta el consejo y las opiniones de los residentes de Michoacán a la hora de elaborar una nueva estrategia, comentó.

Gregorio López, un sacerdote católico que es conocido por portar alguna vez un chaleco antibalas durante una misa, dijo que los cárteles del narcotráfico básicamente controlan actualmente partes del estado.

“Hay regiones francas donde el gobierno no puede entrar, hay regiones… donde no puede pisar el gobierno federal, donde tiene el dominio total la delincuencia organizada», señaló.

López dijo que por lo menos 35.000 personas han tenido que abandonar sus hogares y cultivos en los últimos años y que el gobierno del país les debería regresar sus tierras y rembolsarles sus pérdidas.

El sacerdote dijo que los cárteles del narcotráfico en conflicto exigen dinero por casi toda la mercancía que pasa por Michoacán.

“Toda proveedora de insumos se le cobra. Tiene que pagar piso a la salida de la ciudad, hay unas mesitas de plástico y un fulano ahí cobrando”, dijo López, quien suele transportar alimentos y suministros para personas desplazadas.

“Yo acabo de pasar con maíz molido, polvo, y tuve que pagar 200 pesos (10 dólares) para que me dejaran pasar el camión, si no, me lo quemaban”, comentó sobre una experiencia reciente.

El movimiento de autodefensas de Michoacán duró de 2013 a 2014, pero posteriormente los cárteles se infiltraron en muchos de estos grupos.