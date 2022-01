Latinoamérica.- Aprueban crear un Consorcio para conmemorar la “ilusión compartida” en torno al centenario de la Expo del 29

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, con los votos de PSOE, PP, Cs, Adelante Sevilla y la concejal no adscrita, y la abstención de Vox, ha aprobado la creación de un Consorcio con el que conmemorar la «ilusión colectiva» en torno al centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, un «proyecto de ciudad» con el que «lanzar un mensaje de futuro» a la ciudadanía.

Con estas palabras, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), ha defendido en el Pleno de este jueves la moción presentada por el grupo municipal socialista con la que se dan los primeros pasos para dar forma a la idea expuesta por el alcalde en su discurso de investidura el pasado 3 de enero.

Con el Consorcio para el centenario de la Expo del 29, el Pleno defiende que se está ante la «oportunidad para rememorar el espíritu de la ilusión colectiva que experimentó Sevilla en las tres primeras décadas del siglo pasado».

«Sevilla tiene un plan, un proyecto compartido, el Plan Estratégico Sevilla 2030. Sumado a éste, aprovecharemos el centenario en 2029 de la Exposición para fijarnos un horizonte, un gran reto de ciudad que nos una, que nos dé cohesión, que sume esfuerzos y que nos genere ambición e ilusión común», reza la moción respaldada por el Pleno.

Pese al apoyo, el grupo municipal del PP ha sido crítico con la gestión municipal del patrimonio legado por la Expo del 29, especialmente, de los pabellones, que «se caen», ha alertado el concejal popular José Luis García.

«Roza la osadía, el descaro y el cinismo» la propuesta de crear un Consorcio para celebrar los cien años de la Muestra Iberoamericana con el «estado» que presentan los pabellones de dicha exposición, ha abundado el portavoz del grupo municipal del PP, Juan de la Rosa.

En la misma línea, el jefe de filas de Cs en el Ayuntamiento, Álvaro Pimentel, ha advertido de que su apoyo no servirá para «consentir que el centenario se convierta en una cortina de humo para anunciar cosas y no resolver los graves problemas que tiene la ciudad, que son muchos», al tiempo que ha asegurado que su formación estará «vigilante» para que este Consorcio no se convierta en un «chiringuito».

La concejal de la confluencia Adelante Sevilla (IU-Podemos), Susana Serrano, ha reclamado que el proyecto «no se quede como un mero evento turístico» y sea, por contra, un motor económico. Serrano ha aprovechado su turno de intervención para exigir al alcalde que resuelva la «licencia mal dada» a la promotora de la residencia de estudiantes en el número 28 de la avenida de La Palmera, arteria que representa uno de los emblemas de aquella muestra.

En el caso de Vox, el concejal Gonzalo García de Polavieja ha lamentado la «ambigüedad» de una propuesta que «nos asusta», ya que –ha argumentado– «son incapaces de atender la degradación de la ciudad y de mantener la Plaza de España», ha puesto como ejemplo el edil.

El alcalde de la ciudad, que ha cerrado el turno de intervenciones, ha afeado la del PP, al que ha reconocido que «claro que hay asignaturas pendientes» en materia de patrimonio, pero no sin antes recordar las inversiones que se han hecho en los últimos seis años de gobierno socialista.

«Sigan con el ruido y la confrontación. No me van a distraer ni un segundo del proyecto de ciudad» que representa la conmemoración del centenario de la Expo del 29, ha sentenciado el alcalde.