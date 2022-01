Pedro Sánchez llama al escritor Alejandro Palomas y le agradece “su coraje” por su testimonio de abusos por un religioso

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Pedro Sánchez ha llamado al escritor Alejandro Palomas (que recibió el Premio Nadal en 2018) según ha revelado el presidente del Gobierno en un mensaje publicado en Twitter, en el que también le ha agradecido «su coraje» por dar su testimonio sobre los abusos sufridos por parte de un religioso cuando era menor.

«Gracias por tu coraje al compartir tu conmovedor testimonio con toda la sociedad. Gracias también por haber atendido mi llamada. Te aseguro que tu valentía, y la de muchos otros que han dado ese paso, nos ayudará a reparar el dolor de todas las víctimas. Nos vemos muy pronto», afirma Pedro Sánchez en su ‘tuit’, recogido por Europa Press.

Hace dos años, Alejandro Palomas relató en una columna escrita que un religioso abusó de él cuando tenía ocho años. Anoche, entrevistado en la Cadena Ser, detalló que los abusos ocurrieron en 1975, cuando cursaba 5º de EGB en La Salle de Premià de Mar (Maresme, Barcelona).

«Yo fui acosado, abusado y agredido sexualmente. Pasé por las tres fases. Cuando uno es agredido es violado. Por un religioso, docente, del colegio de La Salle y esto fue desde finales de curso de EGB, durante las colonias entre cursos y hasta más o menos poco antes de Semana Santa de quinto de EGB. Es difícil contarlo rápido porque es un proceso lento», explicó.

«En aquel momento yo no sabía que lo que estaba viviendo era horrible. No sabía si era horrible por mí, no sabía hasta qué punto yo tenía la culpa de eso. Era un niño que buscaba protección e inconscientemente pensaba que era el precio que tenía que pagar», relató en otro momento de la entrevista para añadir que, cuando sufrió una violación, era «niño y salí superviviente».

«Nunca he vuelto a ese colegio. Me parece imposible», concluye el autor en la entrevista, en la que recuerda que los delitos «están prescritos». «Él es un nombre, uno de muchísimos. Creo que de alguna manera, yo, el Alejandro que tiene cierta relevancia, puede poner un poco de cara a esto», denuncia.

Precisamente, este miércoles, Unidas Podemos (UP), ERC y EH Bildu han registrado en el Congreso de los Diputados la petición de creación de una comisión de investigación sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia católica, que han calificado de «hechos abominables». PP y Vox ya se han opuesto a la creación de la misma mientras que la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, se ha comprometido a «estudiar atentamente» esta petición.