Portaltic.-Microsoft Teams ya permite chatear con usuarios externos a la organización

MADRID, 27 (Portaltic/EP)

La solución de videoconferencias de Microsoft, Teams, ya permite invitar a una conversación a los usuarios externos a la organización, siempre que estos tengan una cuenta de la compañía tecnológica.

Microsoft adelantó en su evento Ignite que los usuarios de Teams podrían invitar a cualquier persona a un chat, individual o grupal, nuevo o existente, con solo introducir la dirección de correo electrónico o el número de teléfono.

Esta novedad está disponible desde este miércoles, y simplifica la comunicación de los empleados cuando tienen que contactar con personas de fuera de su organización, ya que solo se requiere que tengan una cuenta personal de Microsoft.

De igual forma, esas personas externas también pueden iniciar la conversación vía chat con los miembros de la organización, como se recoge en el comunicado compartido por la compañía.

La invitación, no obstante, puede recharzarse. » Uno puede enviar mensajes a un usuario externo hasta diez veces antes de que acepte, pero si el mensaje no se acepta después de diez mensajes, no podrá enviar mensajes adicionales a este usuario», advierten desde la compañía.

Esta novedad llega acompañada de nuevas opciones para los administradores de TI, ya que son ellos quienes pueden habilitar esta interacción entre miembros de la organización y personas ajenas a ella. Por defecto, los empleados pueden iniciar un chat con usuarios externos y unirse a un iniciado por la persona externa, pero se puede modificar esta configuración.

También se han introducido medidas para garantizar la seguridad, como la vista previa de los mensajes antes de aceptar explícitamente la invitación, para comprobar que no se trata de spam. También se limita la información de los participantes que se muestra, que se reduce a nombre y dirección, sin incluir la foto de perfil.