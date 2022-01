Sophie Marceau: “Claro que me gustaría ser ‘chica Almodóvar’, pero… ¡siempre está Penélope antes que nadie!”

El director Francois Ozon dirige ‘Todo ha ido bien’, sobre la eutanasia: «En Francia siempre vamos por detrás de España»

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La actriz Sophie Marceau, que llega a partir de este viernes 28 de enero a las salas españolas con la película ‘Todo ha ido bien’ , ha reconocido que le gustaría ser una ‘chica Almodóvar’, aunque añadiendo con humor que lo ve complicado porque «siempre está Penélope (Cruz) antes que nadie».

«Claro que me gustaría (ser ‘chica Almodóvar’), porque es un realizador magnífico que tiene su propia firma y sus cosas que decir y además me encanta cómo trata a los actores. ¡Pero siempre está Penélope antes que nadie!» ha bromeado durante una entrevista con Europa Press la actriz francesa.

Precisamente, Marceau está dirigida en ‘Todo ha ido bien’ por el cineasta François Ozon, reconocido por algunos como el ‘Almodóvar francés’. El director de ‘La casa’ también se ha mostrado halagado por esta etiqueta –«soy fan de Almodóvar», ha reconocido–, aunque entre risas reconoce no saber si el sentimiento será el mismo.

«Me halaga mucho esa etiqueta, ahora bien, no sé si a Almodóvar le va a gustar igual, quién sabe. Una vez le escuché contestar a una cosa similar que lo sentía mucho pero que solo había un Almodóvar y era español. Bueno, también se puede decir que solo hay un Ozon y es francés», ha señalado.

‘Todo ha ido bien’ es la historia de dos hermanas que deben afrontar los cuidados de su padre tras un accidente cardiovascular. Para sorpresa de ellas, su progenitor ha tomado una decisión: acabar con su vida, puesto que no quiere estar impedido físicamente. No obstante, se encontrarán con problemas legales, pues en Francia todavía no es legal.

El guion de esta película parte de un libro biográfico escrito en el año 2013 por una de las guionistas habituales de Ozon. El cineasta ha reconocido que en todo este tiempo es un «atraso» el hecho de que todavía no se haya aprobado una Ley de la muerte digna similar a la que tiene España, pero tampoco está «sorprendido».

«Pero es que en Francia no estamos tan avanzados como en España: siempre vamos por detrás, pasó lo mismo con el matrimonio gay. En Francia hay mucha resistencia a este tipo de legislaciones y creo que llegará en unos años, cuando los políticos tengan la valentía y si la derecha no sube al poder», ha defendido.

Mientras, Marceau atribuye ese ‘atraso’ a la hora de legislar un tema como la eutanasia a «un estado mental» de los franceses. «Nos gusta mucho reflexionar sobre todo, ver los puntos a favor, en contra y estudiarlo todo mucho, porque en Francia se intenta siempre respetar la vida de cada uno», ha indicado.

LA PANDEMIA, «UN HIMNO A LA MUERTE»

En cualquier caso, ambos ven conexiones de esta cinta con la actual pandemia y cómo ha cambiado la forma de ver la muerte en la sociedad occidental. «Creo que la pandemia ha mostrado la fragilidad de nuestras vidas. Sobre todo lo más difícil en Francia ha sido que los entierros fueran sin la gente querida, eso es muy doloroso para muchas familias», ha lamentado el director francés.

Por su parte, Marceau ha alertado de que con la Covid-19 se ha «hecho un himno a la muerte, como lo más horrible y asustador». «Esto va atener repercusiones. Creo que hemos llegado muy lejos en esta pandemia y no es la visión de la muerte que quiero: se ha creado todo un espectáculo, pero de una forma asustadora», ha concluido.