Bielorrusia.- Lukashenko dice estar a favor de limitar a dos los mandatos del presidente de Bielorrusia

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que se encuentra actualmente cumpliendo su sexto mandato consecutivo al frente del país, ha asegurado este viernes que está a favor de limitar a dos los mandatos del jefe de Estado.

«Por supuesto, soy partidario de dos mandatos presidenciales», ha dicho en un discurso ante la nación, si bien ha matizado que sus seis mandatos se deben a la «situación» que atravesaba el país.

«Puede ser que se hayan hartado de mí. Me doy cuenta de eso. Pero, gracias a Dios, no me aparté de las últimas elecciones. (…) Participé en los comicios para que no me reprocharan luego si el país se ponía patas arriba», ha expresado.

Así, ha subrayado que dejará el cargo si es necesario para el pueblo bielorruso y ha indicado que «siempre pueden decirme directamente lo que debo o no hacer».

Lukashenko, en el poder desde 1994, fue reelegido para un sexto mandato en las elecciones de agosto de 2020, a las que siguieron varios meses de protestas por sospechas de fraude. Meses más tarde, el presidente bielorruso expresó la disposición a ceder parte de las competencias presidenciales a otros organismos de poder y abogó por reformar la constitución.

La Comisión Constitucional, que se encarga de redactar el anteproyecto de la nueva Carta Magna, comenzó su labor en marzo de 2021. A finales de diciembre, las autoridades publicaron el borrador de enmiendas, que serán sometidas a referéndum en febrero.