Tenis.-Tenis/Australia.- Nadal: “Nunca pensé tener otra oportunidad en 2022”

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El tenista español Rafa Nadal, que este viernes logró el pase a la final del Abierto de Australia tras superar en semifinales al italiano Matteo Berrettini (6-3, 6-2, 3-6, 6-3), ha confesado que «nunca» había imaginado poder tener «otra oportunidad» de ganar el ‘Grand Slam’ oceánico, después de imponerse por única vez en 2009, y ha destacado lo «importante» que es esta final después de tantos meses sin competir por su lesión.

«Es un torneo increíble en el que tuve un poco de mala suerte con algunas lesiones. Jugué finales increíbles con buenas oportunidades, como contra Novak en 2012 o contra Roger en 2017, estuve cerca un par de veces. Me siento muy afortunado de haberlo ganado una vez en mi carrera en 2009, pero nunca pensé en tener otra oportunidad en 2022», declaró en rueda de prensa.

Además, el balear asegurado que es «algo completamente inesperado». «Estoy súper feliz. Por supuesto, todos me conocen y saben que siempre voy a dar lo mejor de mí. Mi objetivo ahora es ganar», afirmó. «Como dije, para mí es un regalo el simple hecho de estar aquí y jugar al tenis. Me estoy tomando ahora las cosas de otra manera, aunque siempre con el espíritu competitivo que tengo, porque no puedo ir contra él, es mi ADN personal», explicó.

Por último, el de Manacor recordó los duros seis meses alejado de la competición por su lesión en el pie. «Pasé por muchos momentos duros, muchos días de trabajo duro sin ver la luz, pero sigo trabajando y recibiendo mucho apoyo de mi equipo y de mi familia», manifestó.

«Tuve muchas conversaciones con ellos sobre lo que podía pasar o lo que iba a pasar si las cosas seguían así, pensando que tal vez fuese una oportunidad para decir adiós. Eso fue hace no muchos meses. Poder estar donde estoy hoy, es algo que no puedo explicar con palabras lo importante que es para mí», concluyó.