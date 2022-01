Un nuevo dispositivo convierte tus fotos en hologramas 3D

Looking Glass Portrait (Yin Studios)

Los marcos electrónicos que muestran fotografías en una pequeña pantalla llevan más de una década en el mercado. Pero ahora una startup llamada Looking Glass Factory pretende llevar estas imágenes a la tercera dimensión.

La empresa está llevando a cabo una campaña de crowdfunding para desarrollar el primer sistema de hologramas personales. Con Looking Glass Portrait, podrás convertir sin problemas las fotos en modo retrato de tu teléfono en imágenes 3D.

Según los fundadores de la startup, la pantalla de su invento enviará una serie de perspectivas que podrán ser observadas por varias personas desde diferentes puntos de vista.

La empresa destaca que pretende cambiar el hecho de que la mayoría de las creaciones sigan atrapadas en pantallas 2D.

“A pesar de vivir en un universo 3D, nuestras interacciones, recuerdos y creaciones digitales siguen atrapadas en pantallas planas y 2D. Queríamos cambiar eso, y así es como y por qué empezó Looking Glass Factory”, explica Shawn Frayne, CEO at Looking Glass Factory, a Metro.

Una de las características más atractivas del dispositivo es que cualquier persona podrá crear imágenes holográficas en 3D con la ayuda de apps, software al alcance de todos e incluso con smartphones con sistemas operativos iOS o Android, así como videos con el apoyo de otros programas y cámaras especializadas.

Metro habló con Shawn Frayne, CEO de la startup, para saber más sobre la nueva tecnología.

Looking Glass Portrait

Entrevista

Shawn Frayne, CEO de Looking Glass Factory

P: ¿Cómo se les ocurrió la idea de crear Looking Glass?

- Desde que vimos cómo el tiburón holográfico se tragaba a Marty McFly en Regreso al Futuro II, hemos perseguido el sueño del holograma: una forma de crear y compartir imágenes y recuerdos tan reales como las personas y las cosas del mundo real.

P: ¿Cómo funciona?

- Lo que la gente llama “pantalla holográfica” abarca un amplio espectro de tecnologías, algunas más avanzadas y potentes que otras, y cada una de ellas responde a necesidades diferentes. Nosotros fabricamos pantallas superestereoscópicas, que también se conocen como Super Multi-view o Light Field Displays.

P: ¿Cómo se crean los hologramas?

- Hay muchas formas de capturar imágenes para una pantalla Looking Glass, desde el uso de un iPhone en modo retrato hasta el escaneo de imágenes 2D, pasando por el uso de un sistema de rieles o la captura de vídeos. Una vez capturadas, las imágenes o el vídeo se importan a nuestro software HoloPlay Studio. Nuestra tecnología de campo de luz patentada genera entonces entre 45 y 100 vistas diferentes de la imagen o escena en 3D. Como resultado, la gente puede ver hologramas tridimensionales a todo color, dinámicos y a 60 fps en cualquier pantalla de Looking Glass sin necesidad de ponerse auriculares de realidad virtual o de realidad aumentada ni gafas 3D.

P: ¿Podría su tecnología sustituir a las pantallas clásicas?

- Sí, con una salvedad. Si se trata de contenidos en 3D -modelos CAD, juegos, obras de arte en 3D, escaneos arquitectónicos, los próximos cortometrajes de Pixar, incluso vídeos domésticos holográficos- creemos que todo eso se verá a través de un Looking Glass en lugar de en una pantalla 2D. Mucho de esto ya está ocurriendo con el Looking Glass Portrait, la primera interfaz holográfica personal del mundo, que más de 10.000 personas están utilizando ahora mismo, y está empezando a ocurrir también con nuestros sistemas Looking Glass de segunda generación de mayor formato, 4K y 8K.

La advertencia que mencionamos es que incluso cuando hayamos hecho la transición al uso generalizado de interfaces holográficas, hay ciertas cosas -como leer las noticias- que probablemente seguirán haciéndose principalmente en una pantalla 2D durante algunos años. Las tecnologías tradicionales no suelen desaparecer inmediatamente cuando surge algo nuevo. Al menos al principio.

$1000 millones

fue el valor que alcanzó el mercado global de pantallas holográficas en 2020.

45+

Vistas de un objeto es lo que la nueva pantalla holográfica podrá emitir, cada una a 60 fotogramas por segundo.

$349

es el precio al que se venderá el Looking Glass Portrait. Actualmente está disponible para su precompra a 299 dólares.

“Incluso las formas de comunicarnos en un futuro próximo se harán de forma holográfica a través de sistemas de campo de luz superesteroscópicos como el Looking Glass”. — Shawn Frayne, CEO de Looking Glass Factory

Otras tres aplicaciones de los hologramas

Hologramas que se pueden ‘tocar’

Científicos de la Universidad de Glasgow (Escocia) desarrollaron recientemente un sistema holográfico que utiliza la “aero háptica”, creando una sensación de tacto en los dedos, manos y muñecas de las personas con chorros de aire.

Holograma interactivo de tamaño natural

Una empresa llamada Portl desarrolló la máquina de proyección de hologramas StoryFile x Epic PORTL, basada en la inteligencia artificial. Sus unidades plug-and-play permiten a los visitantes mantener conversaciones reales y fluidas con hologramas de tamaño real de personas que se proyectan en el dispositivo independiente.

Hologramas de famosos

En 2014, el mundo se sorprendió al ver un holograma del Rey del Pop Michael Jackson (fallecido en 2009) actuando en el escenario de los Premios Billboard de la Música. También se han visto hologramas de otros cantantes fallecidos como Whitney Houston o vivos como Justin Bieber actuando en el escenario.