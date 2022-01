Weah de EEUU no podrá jugar contra Canadá por vacuna

Tim Weah, de la selección de Estados Unidos, disputa un centro ante Héctor Herrera, de México, en un partido de la eliminatoria mundialista, disputado el 12 de noviembre de 2021, en Cincinnati. Weah no podrá jugar contra Canadá el domingo 30 porque n Tim Weah, de la selección de Estados Unidos, disputa un centro ante Héctor Herrera, de México, en un partido de la eliminatoria mundialista, disputado el 12 de noviembre de 2021, en Cincinnati. Weah no podrá jugar contra Canadá el domingo 30 porque no cumple las normas de vacunación contra el COVID-19. (AP Foto/Julio Cortez, archivo) (Julio Cortez/AP)