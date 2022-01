Aznar asegura que apoya y desea que Casado sea presidente y admite que le da “cierto rubor” tener que decirlo

Aconseja «zanjar cuanto antes» la lucha interna por el PP de Madrid entre ‘Génova’ y Sol para «no distraer la atención de otras cosas»

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El expresidente José María Aznar ha asegurado este lunes que apoya a Pablo Casado y desea que sea presidente del Gobierno, precisando que le da «cierto rubor» tener que decirlo, después de que sus palabras el pasado sábado en un mitin en Valladolid pidiendo un liderazgo fuerte en el PP se hayan interpretado como una crítica al presidente de los ‘populares’. Tras explicar que su mensaje se centró en llamar a la unidad del centroderecha, ha subrayado que no eran «en clave interna del PP» y que «interpretarlas» en una clave distinta es algo que «no tiene sentido».

Aznar afirmó el sábado que el candidato del PP a la Presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, es un «gran líder y un gran presidente» porque ha sido capaz de rodearse «de los mejores», ya que, según recalcó, «hay que llamar siempre a los mejores sin ninguna reserva» y «sumar activos permanentemente». Además, señaló que la pregunta no es ganar para que vaya «no sé quién a Moncloa» sino «para hacer qué».

En declaraciones en la Cadena Cope, que ha recogido Europa Press, Aznar ha aclarado que en ese acto electoral pidió un respaldo y «una mayoría clara» para el PP porque cree que «lo necesita Castilla y León y es bueno para España». Según ha añadido, solicitó ese apoyo «claro» para Mañueco porque lo está haciendo un «razonable y positivo trabajo». «Eso es lo que he hecho», ha precisado.

«ALGUNA GENTE TIENDE A JUZGAR INTENCIONES» Y «NO HECHOS»

Al ser preguntado entonces por el hecho de que sus palabras se entendieran como una crítica a su liderazgo, Aznar ha indicado que «alguna gente tiende más a juzgar las intenciones que los hechos» y ha avisado que «juzgar las intenciones en lugar de los hechos puede desvirtuar las realidades».

En este punto, ha insistido en que en su intervención — «que por cierto fue bastante buena, dicho con toda la modestia del mundo» y «gustó mucho»– señaló que Castilla y León «no está hecha para cosas pequeñas, sino grandes» para «fundar y construir». Así, ha reiterado que no se trata de que alguien vaya a un sitio y otro sitio sino que se trata de «hacer» y «construir».

Según Aznar, en Castilla y León «significa construir y unir, y no dividir». «Y eso en el centroderecha hoy en España, en Castilla y León, tiene un sentido, significa unificar no fraccionar; significa tener propósitos comunes, objetivos compartidos y no sembrar la discordia», ha abundado.

Así, ha señalado que él dijo que «construir es liderar» y lo hizo delante del candidato del PP en Castilla y León, «que está liderando» esa tierra. De hecho, ha aclarado que su «intención» no era «en clave interna del PP» sino explicar que los «populismos no son la solución para España» ni tampoco es lo «más conveniente» el «independentismo y la izquierda que los apoya».

Ante el hecho de que sus palabras sobre el liderazgo se interpreten como un mensaje a Casado, el expresidente del Gobierno ha admitido que le da «cierto rubor» que respalda al actual presidente de los ‘populares’ y desea que llegue al Palacio de la Moncloa

«Debe quedar muy claro una cosa. Yo tengo cierto reparo y cierto rubor en decirlo por si se considera necesario: yo apoyo a Pablo Casado y deseo que Pablo Casado tenga éxito y sea presidente del Gobierno de España porque creo que es mejor para España», ha aseverado.

DEFIENDE NO INTERPRETAR SUS PALABRAS EN CLAVE INTERNA DEL PP

En cuanto a si vería con buenos ojos una coalición con Vox si no dan los números para que Mañueco gobierne en solitario, Aznar ha pronosticado que los «números van a dar de sí» y por eso ha reiterado su apelación a «unir fuerzas y a construir».

Por eso, ha dicho que tenía un sentido que él hiciera ese discurso en Valladolid, «donde empezó un proyecto político y una alternativa política que unió a todo lo que estaba a la derecha de la izquierda», máxime cuando ha dicho que Castilla y León está también «hoy amenaza por el localismo». «Hacer esas apelaciones a la unidad e interpretarlas en otra clave, me parece que es una cosa que no tiene sentido», ha enfatizado.

Al ser preguntado si se siente un «jarrón chino» tras la polémica por sus palabras, Aznar ha insistido en que «el problema lo tiene en quienes juzgan intenciones y no los hechos». «Jarrón chino, qué demonios. Yo no soy un jarrón ni chino ni nada por el estilo. Procuro hablar las cosas muy claramente y normalmente se me ha entendido siempre y creo que se me sigue entendiendo», ha proclamado, para añadir que si alguien no le entiende es «problema» del que no le entiende.

A renglón seguido, ha recomendado ver el vídeo de su intervención en ese mitin apelando a la unidad del centroderecha que está «desgraciadamente partido en tres», llamando el voto a favor del PP en Castilla y León.

VE UN TEMA «MENOR» LA CRISIS ‘GÉNOVA’-SOL PERO PIDE SOLUCIONARLO

En cuanto a la crisis por el control del PP de Madrid, que desde hace meses enfrente a ‘Génova’ y a la Puerta del Sol, Aznar ha afirmado que «no debería haber existido nunca» pero, ya que existe, debería «zanjarse cuanto antes», algo que, a su juicio, cree que va a ocurrir.

«Me parece que es un asunto menor y que se debe cerrar cuanto antes para no distraer la atención de otras cosas que me parecen muchísimo más importantes y de las que hemos hablado esta mañana», ha enfatizado, para añadir que debe «tomar la iniciativa» todo aquel que tenga «interés en que las cosas salgan bien».

Según Aznar, las cosas cuando se tienen que solucionar «es el conjunto de una suma de voluntades» que se ponen de acuerdo para hacerlo. «Y estoy seguro que se hará. Y cuanto antes se haga, pues mejor», ha zanjado.