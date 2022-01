Desconecta.- Este artista australiano hace obras de arte con bordados sobre el lienzo

MADRID, 31 Ene. (EDIZIONES)

El artista y profesor de escuela a tiempo parcial Sid Pattni, de 35 años y residente en Perth (Australia Occidental), se ha hecho conocido en redes sociales después de crear su propio estilo artístico, fusionando pintura con puntadas.

El joven artista empezó a trabajar en algunos autorretratos a finales de 2021, pero cuando los terminó no quedó satisfecho con el resultado final. «Pese a que la gente me felicitaba por el realismo de mis obras, sentía que eran muy banales, no me transmitían», afirmó.

Sid quería añadir intriga en sus diseños, así que se le ocurrió la idea de añadir 10.000 puntadas al cuadro. Después de pasar una semana pintando el retrato, Sid dedicó tres semanas a añadir los bordados al lienzo.

El artista visual cuenta con más de 20.000 seguidores en Instagram, plataforma que utiliza para exponer su arte. Además, tiene su propia web, donde algunas de sus obras están en venta.