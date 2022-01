Yo no tengo una casa en Houston con alberca inmensa: Lía Limón

Los alcaldes Santiago Taboada (Benito Juárez), Lía Limón (Álvaro Obregón) y Sandra Cuevas (Cuauhtémoc) expresaron su postura con respecto a la presunta investigación que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), mejor conocida como la UIF CDMX, realiza sobre sus bienes patrimoniales.

“Esto tiene más tintes de la Secretaría de Gobierno que nada, pero bueno, con tranquilidad, que le investiguen. Acá estamos, hemos declarado, tenemos nuestro patrimonio en regla”. — Señaló el alcalde de Benito Juárez y vocero en turno de la UNACDMX, Santiago Taboada.

El 29 de enero, la periodista Peniley Ramírez publicó en su columna de Reforma que cinco ediles miembros de la Unión de alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX), estaban siendo indagados.

Hasta el momento, la única que había hecho declaraciones públicas era Limón. No obstante, los alcaldes de oposición aprovecharon la rueda de prensa que convocó la UNACDMX para presentar la orquesta inter alcaldías que buscan conformar cuyo nombre será “UNA Orquesta CDMX”, para tocar el tema.

Taboada Cortina agregó que el gobierno local quiere replicar en “chiquito” la persecución política que hace el gobierno federal a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Creemos que el trabajo de la Unidad de Inteligencia en la ciudad, pues debería, precisamente, estar revisando el patrimonio de quienes delinquen, de quienes hoy le hacen daño a la ciudadanía”. aseveró Taboada.

El edil de Benito Juárez rememoró lo que sucedió el pasado viernes en Azcapotzalco, donde dos elementos de Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) perdieron la vida, e indicó que “ahí deberían de estar las investigaciones”.

Cabe señalar que los otros dos alcaldes implicados en la presunta investigación, Giovani Gutiérrez (Coyoacán) y Mauricio Tabe (Miguel Hidalgo), no estuvieron presentes en la rueda de prensa.

“Qué manera tan patética de enfrentar a la oposición”

Por su parte, la alcaldesa de Álvaro Obregón afirmó que dicha investigación demuestra que “Morena no persigue la corrupción, persigue a la oposición”, lo que calificó como “grave”, pues aseguró que se destinan recursos públicos para perseguir a la oposición.

“Qué manera tan patética de enfrentar a la oposición. Es decir, en lugar de ponerse a trabajar en atender las demandas de la gente, en dar mejores servicios, en dar más seguridad, en atender el problema hidráulico, en fin. Se dedican a perseguir a la oposición, digno de un régimen autoritario y antidemocrático”. — Lía Limón.

Limón aseguró que todo lo que necesitan investigar está en su declaración patrimonial y refirió que la pesquisa es una forma de tratarlos de amedrentar para que no sean oposición. La alcaldesa también aprovechó para hacer referencia al caso de la propiedad en Houston de la esposa del hijo del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“En mi caso yo no tengo –y menos de manera inexplicable– yo no tengo una casa en Houston con alberca inmensa, ni nada por el estilo”. — Lía Limón.

Asimismo, Limón García señaló que solicitarán se les informen las causas de esta investigación, si es cierta, y las causas que dieron lugar a dicha investigación.

En su intervención, Sandra Cuevas refirió que lo que observa es una estrategia por parte de Morena de disuadir a los alcaldes de oposición a través del miedo. Sin embargo, indicó que no le preocupa la presunta indagatoria, pues aseguró que todos sus bienes corresponden a su trabajo.

“A mí no me preocupa en absoluto, pueden pedir información mía, de mi familia, de mis papás. Somos gente de trabajo, no tenemos nada que no sea acorde al trabajo que hemos realizado durante años“. — Sandra Cuevas.

Finalmente, la alcaldesa de Cuauhtémoc comentó que es muy importante ocuparse en el tema. “Yo si me voy a ocupar en que no me vayan a fabricar nada, pero sí es muy importante, yo por ejemplo no manejo cuentas de banco, ni de débito, ni de crédito, nunca he gastado lo que no tengo”, concluyó.

