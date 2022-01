Juan Tallón busca la ‘Obra maestra’ de 38 toneladas perdida en el Reina Sofía: “Si aparece, sería un poco decepcionante”

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El escritor Juan Tallón publica ‘Obra maestra’ (Anagrama), una novela que ficciona un hecho real, la increíble desaparición de una escultura de Richard Serra en el año 1990 en el Museo Reina Sofía que pesa más de 38 toneladas y que, a día de hoy, continúa en paradero desconocido.

«Nadie sabe con absoluta seguridad qué ha pasado con ella y si me preguntas si creo que aún existe, yo te diría que no. Pero no se puede tener la certeza, y por lo tanto aún hay posibilidades de que aparezca. Me gustaría que estuviera todavía viva y, si quiere aparecer, que aparezca», ha explicado en una entrevista con Europa Press el escritor gallego.

Serra entregó esta pieza a la pinacoteca en el año 1986 a la pinacoteca, coincidiendo con el año de su inauguración. La escultura –de título ‘Equall-Parallel/Gernica-Bengasi’ estuvo expuesta varios meses con motivo de la primera muestra del Reina Sofía y, a su conclusión, fue almacenada a través de una empresa especializada. Cuatro años después, un inventario rutinario reveló el paradero desconocido de la escultura.

Las teorías sobre el final de la obra de Serra son múltiples y así quedan recogidas en el libro: desde la fundición de las piezas para ser vendidas como acero hasta el robo sofisticado organizado por expertos criminales y su entrada en el ‘lado oscuro’ del mercado del arte. No obstante, lo único cierto es que en el año 2009 la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía decidió dar por cerrada la investigación.

«Creo que nunca volveremos a ver esa primera versión, una situación que a su vez le ahorra una decisión muy delicada tanto al artista como al Reina Sofía», ha comentado con humor Tallón, quien añade que incluso a él le pondría en el «dilema» de si escribir una continuación.

ESCULTURA DUPLICADA

La decisión a la que se refiere el autor está relacionada con el hecho de que el Reina Sofía, a la vista de verse incapaz de encontrar la escultura, le propuso al artista la opción de crear otra similar. Y Serra aceptó. Si en unos años alguien pusiera en pista de la obra original, ¿qué pasaría con la segunda? , se pregunta el autor de ‘Rewind’.

‘Obra maestra’ reúne a más de 70 voces diferentes contando su versión del destino de la pieza, en base a su experiencia profesional: desde la periodista que lanzó el ‘scoop’ hasta el propio artista. Tallón ha explicado que son todas ellas voces ficcionadas, pero «con cierto parecido a la realidad».

En el caso de Serra, el autor renunció a propósito a tener una entrevista con el artista estadounidense. «Pude haberlo intentado, pero finalmente no lo vi conveniente. Mi vocación de novelista se impuso a la de periodista, y además me parecían más útiles la recopilación de entrevistas con Serra durante 40 años. No me dejé llevar por la vanidad de decir ‘yo estuve con Serra hablando de esto'», ha apuntado.

UN FANÁTICO DETRÁS DE LA OBRA

Tallón se incluye a sí mismo como personaje en una de las partes finales del libro, reconociendo que esta novela ha sido para él «una obsesión». «Quería saber las líneas de investigación que se habían seguido y por eso emprendí una batalla judicial para acceder a la causa. Fueron meses y años de solicitudes rechazadas porque no querían facilitarlo por motivos artísticos», ha indicado.

«Contar la historia de esta obsesión creo que ha enriquecido a ‘Obra maestra’: ha habido un fanático que la ha estado persiguiendo durante años», ha ironizado, para luego reconocer que ese largo ‘stand by’ también le causó «miedo». «Me parecía un historión y siempre estaba ahí el pensamiento de que otro lo iba a contar antes», ha concluido.