Portaltic.-Square Enix confirma nuevos proyectos del universo de Final Fantasy VII

MADRID, 31 (Portaltic/EP)

El estudio de videojuegos japonés Square Enix celebra este 2022 los 25 años del lanzamiento original de Final Fantasy VII y ha prometido a sus seguidores nuevos proyectos inspirados en el universo de este título.

Así lo ha asegurado en un comunicado compartido por la cuenta de Twitter oficial de la saga de fantasía Tetsuya Nomura, diseñador de personajes de Final Fantasy VII y director creativo del ‘remake’ de este videojuego, que se lanzó en abril de 2020.

Desde abril de 2020, Square Enix ya ha lanzado Final Fantasy VII: The First Soldier, un ‘battle royale’ multijugador gratuito para móviles, y prepara la llegada de Ever Crisis, otro spin-of de la séptima entrega para móviles, que se presentará en 2022.

«Habrá aún más proyectos nuevos de Final Fantasy VII que se empezaron después del ‘remake’ que se lanzarán en el futuro», ha prometido Nomura.

Este anuncio se produce coincidiendo con el 25 aniversario del lanzamiento original en Japón de Final Fantasy VII, una de las entregas más populares de la saga de rol, que en 2022 también cumple 35 años desde su debut.

El director de la séptima entrega y productor del ‘remake’ reciente, Yoshinori Kitase, ha destacado que FFVII es el tercer videojuego más popular de la historia, según una encuesta de la televisión japonesa, y ha agradecido el apoyo de los seguidores de la franquicia.