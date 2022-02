Argentina.- Fernández dice que él “es el presidente” tras la negativa de Máximo Kirchner a liderar el bloque oficialista

El hijo de Cristina Fernández asegura estar en contra del acuerdo del Gobierno con el FMI

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente argentino, Alberto Fernández, ha recalcado que él es quien preside Argentina tras la negativa de Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta, Cristina Fernández, a encabezar el grupo parlamentario de la coalición gubernamental del Frente de Todos por no estar de acuerdo con el pacto alcanzado con el FMI.

Poco después de que Kirchner anunciara su renuncia, el mandatario ha señalado que «Cristina también tiene matices con el tema del FMI», pero ha incidido en que el presidente «es él». Asimismo, ha señalado que su propia madre no está de acuerdo con la renuncia presentada.

En una entrevista con el canal C5N, ha recordado que el «escenario de ‘default’ era un problema enorme». «Es como si estuviéramos jugando un partido de fútbol y me sacan de la cancha. Y no me mandan ni a la platea, me mandan a entrenar. Es un problema muy serio. Esta lógica de los organismos multilaterales de crédito imponen cumplir ciertas reglas. Hay que preguntarse si estoy contento de ser deudor del fondo y la verdad que no lo estoy. Lamento mucho la decisión que tomó Mauricio Macri», ha explicado sobre el acuerdo negociado por su ministro de Economía, Martín Guzmán.

«Esto era un paso necesario que dar. No hay nada que festejar, me eligieron presidente para solucionar problemas y este era el mayor problema», ha aclarado antes de matizar que Kirchner le había «explicado sus diferencias» y le había manifestado su intención de renunciar. «Le dije que no era necesario», ha explicado.

«Máximo dijo que se sentía mejor volviendo al llano entre los diputados, pudiendo expresar mejor su parecer en un espacio plural y amplio, con diversidad de opiniones», ha dicho Fernández.

No obstante, ha asegurado que respeta su decisión, si bien ha matizado que no se ha hablado de «rupturas». «Confío en su responsabilidad. Si digo que Máximo obstruye sería injusto», ha apuntado.

Asimismo, ha negado que se aproxime un «tarifazo» ante los reclamos del FMI. «Ya llamamos a una audiencia pública para definir el aumento de la tarifa que será dentro de lo que hablamos. No habrá ningún tarifazo, y el fondo lo sabe», ha manifestado.

«Yo hablé con Cristina, pero hay un momento donde tenemos que tomar una decisión y yo tomé esta decisión. Estoy convencido que lo hice preservando la economía argentina y que es el mejor acuerdo que pudimos hacer con el FMI», ha aseverado. «El presidente soy yo y tengo que tomar decisiones», ha subrayado.

En este sentido, ha señalado que espera que el Congreso «entienda» la necesidad de «resolver el problema» existente. «No hay ningún acuerdo bueno con el fondo, pero espero que entiendan que este era el mejor acuerdo posible. No tener el acuerdo genera un montón de condicionamientos». «No es una necesidad de Alberto Fernandez, es una necesidad de Argentina», ha afirmado.