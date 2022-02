Armenia.- Alen Simonián toma posesión como presidente en funciones tras la dimisión de Sarkisián

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente del Parlamento de Armenia, Alen Simonián, ha tomado posesión este martes como presidente en funciones del país tras hacerse efectiva la dimisión presentada la semana pasada por Armen Sarkisián.

Según las informaciones recogidas por la agencia armenia de noticias Armenpress, Simonián ha firmado el protocolo que da por concluidos los servicios de Sarkisián y ha asumido el cargo, tal y como contempla la Constitución.

Así, Simonián será presidente en funciones hasta que se elija a un sustituto, mientras que el vicepresidente del Parlamento, Hakob Arshakián, asume su puesto al frente del organismo legislativo armenio.

Sarkisián dimitió el 23 de enero tras criticar la falta de competencias del cargo presidencial y a los grupos políticos que impulsan los «rumores y teorías de la conspiración».

«Lo he pensado durante un largo tiempo y he decido dimitir del cargo de presidente de la República después de cuatro años de trabajo», dijo, antes de agregar que «el presidente no tiene las herramientas necesarias para influir en los procesos radicales de la política interior y exterior en este momento tan difícil».

En este sentido, recordó que el presidente no puede vetar las leyes que considere inadecuadas y agregó que él y su familia son atacados por «varios grupos políticos». «No están interesados en las posibilidades de la institución presidencial para beneficio del país, sino en mi pasado, en rumores y teorías de la conspiración», hasta el punto de que ha tenido «consecuencias» para su salud, zanjó.

Sakisián asumió el cargo en abril de 2018 y protagonizó en 2021 un tenso enfrentamiento con el primer ministro, Nikol Pashinián, en torno al cese del Estado Mayor del Ejército a raíz de la crisis desatada por la guerra con Azerbaiyán en Nagorno Karabaj.