Alcalde de Xalapa afirma que no se impondrán multas a personas por no usar el cubrebocas

Luego de que los municipios de Toluca, Ecatepec y Cuautitlán del Estado de México dieran a conocer que multaran a las personas que no usen el cubrebocas en espacios públicos, la fuerte medida se volvió tendencia y usuarios de las redes sociales aplaudieron esta norma para reducir los contagios de Covid-19 en el país; sin embargo, en Xalapa, Veracruz no seguirán el ejemplo.

De acuerdo con el alcalde de Xalapa, Veracruz, Ricardo Ahued, aseguró que el municipio descartó la idea de imponer multas monetarias a las y los ciudadanos que incumplan con la medida sanitaria del uso del cubrebocas, ya que es mejor, que las autoridades los regalen.

Por otro lado, explicó que la idea de multar a la gente no sería lo adecuado, ya que la pandemia afectó a muchas familias en lo económico y lastimar aún más el bolsillo del ciudadano empeoraría la situación económica.

[ El tamal, ¿qué tanto sabes sobre su origen? ]

“En ese caso que les regalen, que les den cubrebocas que también está gastando la gente a cada rato, hay que concientizar no estoy de acuerdo en la imposición, en el dialogo, hay que llegar a acuerdos, aunque pensemos diferente y esta parte de imponer multas no es por ahí, si se dan cuenta muy poca gente no usa el cubrebocas” destacó.

Cabe mencionar que el cabildo de Orizaba determinó multar hasta con 800 pesos, a aquellas personas que no usen cubrebocas en la vía pública, y está medida será válida del 15 de enero al 15 de febrero, con la intención de prevenir la propagación de el COVID-19

Por otra parte el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel De Unánue Abascal, anunció el uso obligatorio del cubrebocas en espacios públicos cerrados y en el transporte público, y pidió a las y los ciudadanos