Estados Unidos.- Muere el actor de The Walking Dead Moses J. Moseley a los 31 años

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Moses J. Moseley, actor conocido por sus participaciones en series como The Walking Dead o Watchmen, ha fallecido a los 31 años. Según Variety, el cuerpo del actor fue encontrado por las autoridades de Stockbridge (Georgia, Estados Unidos). Se está llevando a cabo una investigación para determinar la causa de su muerte.

Su fallecimiento fue confirmado por Avery Sisters Entertainment, su agencia de representación. «Con gran pesar en el corazón, en Avery Sisters Entertainment ofrecemos nuestras más sinceras y profundas condolencias a la familia y amigos de nuestro actor, Moses J. Moseley. Estamos verdaderamente entristecidos. Para quienes lo conocieron, era la persona más amable, dulce y generosa. ¡Te echaremos mucho de menos! Descansa en el cielo», reza el comunicado.

«Nuestros pensamientos y oraciones están con nuestro miembro de la familia de The Walking Dead, Moses J. Moseley», se puede leer en la cuenta oficial de The Walking Dead en Twitter.

Moseley comenzó a trabajar como actor y modelo a principios de la década de 2010. Hizo apariciones puntuales en títulos como Las chicas del coro, Los becarios o Los juegos del hambre: En llamas. En 2012 se unió a The Walking Dead dando vida a uno de los caminantes que Michonne (Danai Gurira) lleva siempre consigo para defenderse.

Tras participar en la producción, también actuó en títulos como American Soul, Queen of the South, Loose Screws o Volumes of Blood: Horror Stories. Apareció en un episodio de Watchmen interpretando a Usher. Su último trabajo data de 2021, cuando tuvo un pequeño rol en un capítulo de Tales. Tiene pendiente de estreno las películas Check-In, Hank, Cadillac Respect y Descending.