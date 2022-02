Irán.- EEUU dice que se acaba el tiempo para el retorno al acuerdo nuclear, aunque descarta que sea un ultimátum

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Estados Unidos considera que tras las últimas tres semanas de conversaciones en Viena para el retorno al acuerdo nuclear con Irán se está acabando el tiempo, aunque asegura que no es un ultimátum, y ha recalcado que el país «está acortando la línea de tiempo» de manera «extremadamente peligrosa».

«Irán está acortando el cronograma (…) de maneras que son extremadamente peligrosas, y sin la visibilidad que tenía el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Es muy desafortunado. No deberíamos estar en esta situación. Estamos haciendo todo lo posible para volver a donde deberíamos haber estado», ha dicho un alto funcionario estadounidense.

En este sentido, ha remarcado que se encuentran «en la recta final», ya que las conversaciones «no pueden durar para siempre» por los «avances nucleares de Irán»: «Esto no es una predicción. No es una amenaza. No es un plazo artificial. Es solo un requisito que hemos transmitido indirectamente a Irán y a todos nuestros socios».

Tras esas semanas de negociaciones, ha dicho que «lamentablemente» no será posible volver al acuerdo nuclear «y recuperar los beneficios de no proliferación que nos brindó el acuerdo», aunque ha remarcado que no es «un ultimátum».

«Hemos estado en esto durante aproximadamente 10 meses, y la última vez que estuvimos en Viena, las negociaciones en enero estuvieron entre las más intensas que hemos tenido hasta la fecha. Y logramos avances al reducir la lista de diferencias», ha recalcado, según recoge un comunicado del Departamento de Estado.

En este sentido, el alto funcionario estadounidense ha subrayado que «es el momento de las decisiones políticas»: «Sabremos más temprano que tarde si estamos de vuelta en el acuerdo nuclear y si Irán está de vuelta en la implementación total de sus obligaciones o si vamos a tener que enfrentar una situación diferente, una realidad de crecientes tensiones y crisis».

Sobre el tema de las conversaciones directas, ha resaltado que Estados Unidos «no está pidiendo a Irán un favor», ya que en caso de hablar «es su decisión».

«Si nuestro objetivo es llegar a un entendimiento rápidamente, que es lo que debemos hacer, y evitar malentendidos y evitar falta de comunicación y asegurarse de que ambas partes sepan exactamente en qué se están metiendo, la forma óptima de hacerlo en cualquier negociación es que las partes que tienen más en juego se reúnan directamente», ha subrayado.

«Creo que hemos dejado claro desde el principio que estamos preparados para hacer lo que sea necesario en términos de levantar esas sanciones que son inconsistentes con el acuerdo nuclear», ha zanjado sobre este tema.

HUELGAS DE HAMBRE POR LOS REHENES

Con respecto a los rehenes, dos hombres encarcelados en Irán se sumaron a la huelga de hambre iniciada la pasada semana por varios activistas y antiguos detenidos para exigir la liberación de presos extranjeros en el país.

Entre ellos estaba Barry Rosen, antiguo diplomático estadounidense, y otros ciudadanos con doble nacionalidad retenidos en Irán como «rehenes». Teherán no reconoce la doble nacionalidad a nacidos en Irán.

«Estamos negociando la liberación de los detenidos por separado del acuerdo nuclear. Como hemos dicho, es muy difícil para nosotros imaginar un regreso mientras cuatro estadounidenses inocentes están tras las rejas o detenidos en Irán», ha dicho este lunes el alto funcionario estadounidense.

Rosen es uno de los 52 estadounidenses que fueron retenidos en la Embajada estadounidense en Teherán durante la Revolución Islámica de 1979. Inició su huelga de hambre en Viena para exigir a Irán la liberación de todos los ciudadanos extranjeros antes de renovar el acuerdo nuclear entre Irán y las principales potencias mundiales.

«Queremos recalcar en esto que cualquier noticia, cualquier información de lo que está pasando en las negociaciones, en las conversaciones sobre la liberación de los detenidos, debe venir, vendrá, de esta Administración, del Departamento de Estado, de la Casa Blanca. E insto a los periodistas y a otros en particular a que no den crédito a lo que puedan ver en otras fuentes, en particular fuentes iranís», ha dicho.

REACCIÓN DE IRÁN

Por su parte, el Gobierno de Irán ha subrayado este lunes que puede haber un pacto para la reactivación del acuerdo nuclear de 2015 si Estados Unidos acepta que debe cumplir todas sus cláusulas y retira las sanciones impuestas desde 2018 contra Teherán.

«Las negociaciones han logrado buenos progresos durante las últimas tres semanas. Ha habido algo de lentitud debido a que la otra parte no ha tomado decisiones y no ha mostrado iniciativas», ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé.

Así, ha recalcado que la delegación negociadora iraní fundamenta sus posturas en un «consenso nacional» y las «capacidades internas» sobre el tema, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

Las conversaciones para el retorno de Estados Unidos al acuerdo y para que Irán volviera al respeto de sus compromisos se reactivaron el 29 de noviembre en Viena tras la suspensión de los contactos antes de la celebración de las elecciones presidenciales en Irán, en las que se impuso el ultraconservador Ebrahim Raisi.

Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.